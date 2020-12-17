В Иркутске дезертира осудили за убийство 20-летней давности

Житель Иркутска, сбежавший двадцать лет назад из воинской части и совершивший убийство, осужден гарнизонным военным судом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ, в октябре 1999 года, не желая проходить военную службу по призыву, мужчина самовольно оставил воинскую часть. А в ночь с 30 на 31 декабря того же года в ходе бытового конфликта он убил своего знакомого, выстрелив в него из охотничьего ружья.

Более 20 лет злоумышленник скрывался от следствия. Но летом этого года был задержан полицейскими.

Иркутский гарнизонный военный суд накануне приговорил дезертира к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.