В Иркутске дезертира осудили за убийство 20-летней давности

Новости

В Петербурге трое осужденных пропали из исправительного центра 11:10
Новейший корвет РФ сбил крылатую ракету из пушки 11:04
Депутаты ГД будут смотреть пресс-конференцию Путина 10:55
Корвет "Алдар Цыденжапов" войдет в состав ТОФ 25 декабря 10:33
ВЦИОМ: треть россиян будут смотреть пресс-конференцию президента Путина 10:27
Экс-губернатора Хабаровского края госпитализировали с болезнью сердца 10:11
СМИ: Трамп отказывается покидать Белый дом в день инаугурации Байдена 10:10
Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует 8 февраля 10:06
Под томским селом Батурино обнаружили 10 тонн золота 10:03
В Чечне двое неизвестных напали на пост ДПС 09:30
Диагностические комплексы открыты в 30 центрах госуслуг Москвы 09:23
Оперштаб: Еще 5777 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:06
Врач назвал причину повторной госпитализации после лечения COVID-19 08:58
В Токио увеличилось число заразившихся коронавирусом 08:55
Юрист объяснила, почему нужно погасить долги до Нового года 08:50
"Спутник V" вошел в бразильский план вакцинации от коронавируса 07:30
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум 07:09
Нарколог назвал безвредную норму спиртного 06:50
Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране 06:43
Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 06:31
В Новосибирске активиста "Свидетелей Иеговы" осудили за экстремизм 05:54
В Новой Зеландии прививки от COVID-19 начнут делать летом 2021 года 05:35
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами 05:14
В Дании с 17 декабря закроют магазины и торговые центры 04:33
В Японии из-за снегопада нарушено энергоснабжение 9 тысяч домов 04:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 10:25
Рубрика: Происшествия

В Иркутске дезертира осудили за убийство 20-летней давности

Текст: Дмитрий Лапин

Житель Иркутска, сбежавший двадцать лет назад из воинской части и совершивший убийство, осужден гарнизонным военным судом.

В Волгограде арестован мужчина, совершивший двойное убийство в 1996 году

Как сообщает РИА Новости  со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ, в октябре 1999 года, не желая проходить военную службу по призыву, мужчина самовольно оставил воинскую часть. А в ночь с 30 на 31 декабря того же года в ходе бытового конфликта он убил своего знакомого, выстрелив в него из охотничьего ружья.

Более 20 лет злоумышленник скрывался от следствия. Но летом этого года был задержан полицейскими.

Иркутский гарнизонный военный суд накануне приговорил дезертира к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск

Главное сегодня

Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
В ВОЗ опасаются срыва глобальной программы вакцинации от COVID-19
В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится
Срок лишения свободы за хулиганство с оружием предложено увеличить до 7 лет
Названы пять признаков мошеннических телефонных звонков