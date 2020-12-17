В Красноярске завели дело о попытке продать новорожденных в Китай

СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по статье "Купля-продажа человека".

Как сообщает пресс-служба регионального СК, по предварительной версии, в августе 2019 года в Красноярске 32-летняя, 27-летняя и 34-летняя гражданки Республики Казахстан за денежное вознаграждение в один миллион рублей заключили договор о заместительном вынашивании беременности с гражданами Китая, которые являются биологическими отцами детей.

В апреле этого года они благополучно родили малышей в одном из роддомов Красноярска. Двух мальчиков и девочку оставили на попечении няни, а сами уехали в Казахстан. Сейчас дети находятся в специализированном доме ребенка, с ними все хорошо.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливается местонахождение женщин и биологических отцов младенцев с целью их допроса и получения биологического материала для сравнительного исследования. Также допрашиваются сотрудники медицинских учреждений, оказавшим женщинам акушерскую помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.