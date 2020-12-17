В Новосибирске за экстремизм осудили активиста Свидетелей Иеговых

Суд вынес приговор 66-летнему жителю Новосибирска, которого обвинили в создании ячейки организации Свидетели Иеговы (в России признана экстремистской). Как рассказала старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, мужчине назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима.

Религиозная организация была официально ликвидирована на территории страны по решению Верховного суда в апреле 2017 года. Несмотря на это, осужденный с июля того же года и по сентябрь 2018 года устраивал собрания адептов Свидетелей Иеговых.

В своей квартире на территории Ленинского района Новосибирска он руководил чтением религиозной литературы, устраивал ее обсуждение, проводил обряды и распространял видеоматериалы о деятельности организации. Таким образом мужчина вовлекал людей в местную ячейку "Заречная, Новосибирск", также запрещенную решением суда.

В итоге деятельность квартирного проповедника попала в поле зрения центра "Э", структурного подразделения ГУ МВД России по Новосибирской области, созданного для борьбы с экстремизмом. Выявленные полицейскими факты и стали основой для возбуждения уголовного дела по статье об организации экстремистской группы.