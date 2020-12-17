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17.12.2020 10:20

Технологии безопасного производства

Опыт ООО "Транснефть-Восток" подводит итоги производственного года
Текст: Екатерина Дементьева
Российская газета - Экономика Сибири № 284(8338)
Передовые технологии в строительстве и управлении технологическим оборудованием, энергоэффективность и экологический мониторинг стали надежными инструментами в работе компании.
Главные задачи компании - повышение экологической и технологической безо-пасности производства, обеспечение бесперебойной транспортировки нефти. Фото: Сергей Мажитов Главные задачи компании - повышение экологической и технологической безо-пасности производства, обеспечение бесперебойной транспортировки нефти. Фото: Сергей Мажитов
Главные задачи компании - повышение экологической и технологической безо-пасности производства, обеспечение бесперебойной транспортировки нефти. Фото: Сергей Мажитов

Высокоинтеллектуальная защита

Буквально на днях нефтепроводчики завершили внедрение системы автоматического управления и защит (САУ) на технологическом участке N 1 нефтепровода ВСТО-1. Всего таких участков на магистрали два. Первый берет начало в Тайшете и завершается в Якутии, на НПС-10 "Талакан". Второй - длиной почти 1,5 тысячи километров - протянулся от Талакана до НПС-21 "Сковородино".

САУ - важное интеллектуальное дополнение к единой системе управления (ЕСУ), которой оснастили ВСТО-1 еще на этапе строительства. Доработка "мозгового центра" велась параллельно с реализацией инвестпрограммы по расширению мощности трубопроводной системы до 80 миллионов тонн в год, завершенной в прошлом году.

В Иркутской области в 2019-м ввели последние объекты, построенные в рамках расширения НПС N 2, 5, 7. И сразу приступили к финальному этапу модернизации ЕСУ.

Система управления и защит уже показала свою эффективность. Ранее ею был оснащен второй технологический участок нефтепровода - от НПС-10 "Талакан" до НПС-21 "Сковородино".

- Эта уникальная российская разработка контролирует, защищает и управляет оборудованием НПС и линейной части технологического участка. С ее помощью можно запускать и останавливать работу технологического участка, менять его производительность в автоматизированном режиме. Прежде эти операции выполняли диспетчеры, - пояснил начальник отдела автоматизированных систем управления технологическим процессом Павел Еременко.

Обновление для укрепления

В зоне ответственности "Транснефть-Восток", помимо первой очереди ВСТО, - магистральный нефтепровод Куюмба - Тайшет, "подключивший" в 2018 году к ВСТО красноярские месторождения. А еще - объекты нефтепроводов Омск - Иркутск и Красноярск - Иркутск, которые уже несколько десятилетий транспортируют для предприятий Иркутской области углеводородное сырье из западносибирских и северных месторождений страны.

Две последние магистрали были построены в 60-70-е годы прошлого века. В состав ООО "Транснефть-Восток" вошли после его образования в 2006 году.

НПС "Нижнеудинск", "Тайшет", Ангарский участок налива нефти, линейная часть нефтепроводов были включены в масштабный план реконструкции и технического перевооружения компании. Благодаря проделанной работе сегодня эти объекты по уровню технологической оснащенности не отличаются от построенных за последнее десятилетие.

На НПС "Тайшет" в этом году началось строительство здания новой нефтеперекачивающей насосной станции и здания операторной. На НПС "Нижнеудинск" с 2018-го выполняется комплекс плановых работ в рамках программы технического перевооружения и капитального ремонта.

Реконструированы резервуары для хранения нефти, усовершенствована система электроснабжения, модернизирован комплекс очистных сооружений станции с заменой оборудования, построен контрольно-технический пункт для специальной и автомобильной техники. Под объекты нефтепроводов Омск - Иркутск и Красноярск - Иркутск модернизирована система энергоснабжения. Общая протяженность участков ВЛ, на которых выполнены работы, превышает 500 километров. .

Прямая речь

Александр Пузиков, генеральный директор ООО "Транснефть-Восток"

- Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, поставленные на 2020-й задачи выполнены. Полностью сформирован план по реконструкции, техническому перевооружению, совершенствованию технологической базы, модернизации производства и на следующий период времени. Существующий кадровый потенциал предприятия позволит реализовать их в полной мере и с необходимым качеством. Главная наша цель, как и прежде, - повышение надежности эксплуатации объектов, экологической безопасности производства и обеспечение бесперебойной транспортировки нефти по всем направлениям, за которые мы ответственны.

В регионах Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край СФО Иркутская область СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область

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