В Сибири решили развивать внутренний туризм с помощью мегамаршрута

Русское географическое общество разработало для туристов новый масштабный маршрут. Тур по "Золотому кольцу Сибири" позволит путешественникам увидеть уникальные уголки нашей родины и посетить десять регионов страны за одну поездку.

Сибирь всегда вызывала интерес - здесь и самое глубокое озеро в мире, и снежные вершины, и степи, и тайга, и нефть с золотом, и шаманы с буддийскими ламами, и широкие бурные реки. Однако до сих пор на рынке туристических услуг не было комплексных предложений, позволяющих познакомиться со всеми особенностями этого загадочного края.

Из всех регионов СФО в рейтинг популярных у иностранцев территорий регулярно попадала только Иркутская область - благодаря знаменитому озеру Байкал и турам по Транссибирской магистрали. Среди основных причин, по которым путешественники игнорируют другие места, эксперты называют отсутствие транспортной логистики и инфраструктуры.

- Мы разрабатывали маршрут "Золотое кольцо Сибири" вместе с сотрудниками Томского государственного университета почти четыре года, - рассказала "РГ" координатор проекта, представитель Томского отделения Русского географического общества Юлия Калюжная. - В первую очередь наша задача заключалась в том, чтобы сделать такое путешествие максимально комфортным. К примеру, из-за особенностей географического расположения мы не смогли включить в тур Омскую область - она значительно удалена от других туристических объектов.

Масштабный тур по "Золотому кольцу" займет пятнадцать дней и шестнадцать ночей. Туристам предстоит три перелета, три железнодорожных переезда и две прогулки на катере - по Телецкому озеру и знаменитому Байкалу.

Путешествие обещает быть весьма увлекательным. Организаторы предлагают встретить закат на хребтах Горного Алтая, спуститься в шахты Кузбасса, покормить байкальских нерп, принять участие в настоящем шаманском обряде и бурятских играх, прогуляться по заповедным Ергакам и еще много интересного. Рассказывать об исторических объектах, быте, традициях, гастрономии народов, населяющих Сибирь, будут профессиональные гиды. Отделение для подготовки экскурсоводов открыли недавно в Томском государственном университете.

- Туристы попробуют национальные блюда бурятов, хакасов, алтайцев, тувинцев и шорцев. Познакомятся с их обычаями и легендами, - говорит Юлия Калюжная. - Ведь Сибирь - это прежде всего люди. Настоящие, сильные, любящие свой край и очень гостеприимные.

Томич Егор Ковальчук стал первым путешественником по новому кольцу. Говорит, удобно было даже на велосипеде. Фото: Татьяна Кравченко

Отправить по "золотому кольцу" первых путешественников в Томске планировали уже этим летом. Но из-за пандемии планы пришлось изменить. Первым туристом, вышедшим на маршрут, стал известный томский велосипедист Егор Ковальчук. Он уже успел совершить несколько крупных экспедиций по Африке, Афганистану и Якутии и поучаствовал в двухлетней кругосветке.

- Я преодолел десять тысяч километров за 33 дня, чтобы протестировать возможности велотуризма по Сибири, - рассказал "РГ" Егор. - Честно говоря, до сих пор нахожусь под впечатлением. За месяц пути не было ни одного повторяющегося дня. Природа постоянно менялась. Хотелось бы отметить, что организаторам действительно удалось грамотно выстроить транспортное сообщение между объектами. Не пропустил ни одну изюминку маршрута. Даже на велосипеде путешествовать было удобно.

Открыть "кольцо" для массового туризма организаторы планируют весной 2021 года. Бронь на путевки уже принимает томское туристическое экскурсионное агентство и несколько федеральных туроператоров.

Стоимость пакетного тура по "Золотому кольцу Сибири" составит 120 тысяч рублей за одного человека. Это путешествие в формате all inclusive, в стоимость которого входят и перелеты, и железнодорожные переезды, и питание, и экскурсии, и проживание в гостиницах уровнем не менее трех звезд.

- В первую очередь мы рассчитываем на иностранцев, - признается Юлия Калюжная. - Маршрутом уже активно интересуются жители Китая, европейцы и москвичи.

А сами сибиряки сетуют, что путешествие по "золотому кольцу" выйдет действительно золотым. К примеру, семье из четырех человек придется выложить за тур почти полмиллиона рублей - для многих это неподъемные расходы. Поэтому в настоящее время организаторы тура разрабатывают приложение, с помощью которого туристы смогут самостоятельно путешествовать по родному краю. Мобильная версия "Золотого кольца Сибири" будет оснащена навигацией и аудиогидами. Приложение планируется запустить вместе с основной версией - весной 2021 года. А если в России продлят программу по возвращению кешбэка за путешествие по стране, "Золотое кольцо Сибири" также будет принимать в ней участие. Тогда туристы смогут вернуть двадцать процентов от стоимости путевки.

Помимо этого, томские географы работают над зимней версией маршрута.

Ведь для многих иностранцев Сибирь ассоциируется с морозами и снегом.

- Зимнее "Золотое кольцо" будет включать в себя элементы экстремального туризма и интерактив, - рассказали "РГ" разработчики. - Например, катание на квадроцикле по Байкалу и на горных лыжах в Шерегеше, посещение горячих источников, зимнюю рыбалку, экскурсию на Васюганские болота.

Пул объектов уже формируется. Пилотный вариант маршрута организаторы собираются испытать уже через несколько месяцев.

По мнению экспертов, благодаря новому маршруту в ближайшие два-три года в сибирских регионах может появиться туристическая инфраструктура, сравнимая с зарубежными курортами.

- В ряде регионов правительство готово идти нам навстречу и инвестировать в развитие территорий, - говорит Юлия Калюжная. - К примеру, в Республике Алтай пообещали благоустроить санитарно-остановочные комплексы на стоянках. Ведь деревянные туалеты на междугородних трассах - это неприемлемо. Отремонтируют и экстремальный участок по дороге к Телецкому озеру - девяносто километров гравия.

В Республике Тыва в ближайшее время оборудуют указателями трассы, построят смотровые площадки, туристский логистический центр для рыбалки, агроферму и другие инфраструктурные объекты. Принимать туристов будут чабанские стоянки участников проекта "Кыштаг для молодой семьи".

- Мы должны думать не только о туристических компаниях, но и о народе, - говорит начальник департамента по развитию туризма Республики Тыва Михаил Табаев. - Именно население должно зарабатывать на туризме.

Курорт Шерегеш закрывает сезон спусками в купальниках. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Горнолыжный курорт Шерегеш в Кузбассе уже сегодня можно считать одним из блестящих примеров развития внутреннего туризма. За последние несколько лет поток туристов в Горную Шорию увеличился в три раза - до 3,5 миллиона гостей в сезон. В этом году здесь впервые открыли продажу собственных пакетных туров. Они включают в себя авиаперелет до Новокузнецка из разных городов России регулярными или чартерными рейсами, трансфер до Шерегеша и размещение в гостиницах.

- Туризм - один из перспективных секторов экономики нашего района, поэтому мы с радостью стали партнерами проекта "Золотое кольцо Сибири", - рассказал "РГ" начальник отдела по туризму города Таштагола Кемеровской области Николай Овчинников. - Новые маршруты - это прежде всего новые рабочие места для нашего населения. Кто-то занимается национальной шорской кухней - готовит для туристов пельмени с кедровыми орешками, кто-то торгует сувенирами - дамскими сумочками из лап медведя, картинами из природных камней.

По данным экспертов, один человек, занятый в сфере туризма, обеспечивает до четырех рабочих мест в сопутствующих отраслях. Это и транспорт, и производство продуктов питания, и сельское хозяйство, и связь, и торговля.