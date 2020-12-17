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17.12.2020 13:07
Рубрика: Общество

Путин ответил на вопрос про нехватку вакцин в регионах России

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

Редактор районный газеты "Змеиногорский вестник" из Алтайского края Людмила Кейбол на пресс-конференции задала президенту вопрос о вакцинации. Она поинтересовалась, как глава государства относится к вакцинации населения - с учетом того, что вакцин в регионах пока не хватает.

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
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- Я всех призываю внимательно относится к рекомендациям специалистам, - подчеркнул Владимир Путин. - Пока вакцины предназначены для граждан определенной возрастной категории. К тому же нужен определенный разбег между вакцинами от гриппа и от коронавируса - от двух до четырех недель. Но я уверен, что массовая вакцинация необходима - об этом говорят не только наши отечественные вирусологи, но и их коллеги по всему миру. Ведь вакцинация - один из путей преодоления пандемии коронавируса. Именно она должна создать массовый иммунитет.

Президент также отметил, что прежде чем помогать другим странам вакцинами, надо сначала провести вакцинацию внутри страны.

- Нам пока не хватает оборудования, чтобы выпускать необходимое количество вакцины. Но мы можем использовать производственные площадки в других странах для увеличения наших технологических возможностей по производству вакцины, - пояснил он.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

В регионах Общество Здоровье Президент Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Большая пресс-конференция Владимира Путина-2020 Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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