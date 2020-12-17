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17.12.2020 10:36

Поставили на крыло

ВТБ профинансировал покупку двух самолетов для авиакомпании "КрасАвиа"
Текст: Золик Мильман
Российская газета - Экономика Сибири № 284(8338)
ВТБ профинансировал покупку двух пассажирских самолетов ATР 72-500 на сумму 866 миллионов рублей в рамках контракта ООО "Лизинговая компания "Дельта" и АО "КрасАвиа". Общая сумма сделки составила 1,2 миллиарда рублей. Проект реализован при поддержке Министерства транспорта Красноярского края.

Банк выступил финансовым партнером проекта и принял участие в структурировании сделки. В частности, ВТБ предоставил ООО "Лизинговая компания "Дельта" тендерные гарантии для участия в конкурсе в рамках ФЗ № 223, открыл аккредитив для расчетов по контракту с европейским поставщиком на покупку самолетов, выдав для этого кредит на обеспечение покрытия по аккредитиву.

- У нас широкая линейка различных продуктов для реализации сложно-структурированных задач, в том числе в рамках программ обновления инфраструктуры социально значимых компаний. Для Красноярского края с его обширной территорией региональное авиасообщение жизненно необходимо, поэтому со своей стороны мы оказали реализации проекта максимальное содействие, - отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.

- Конкурентным преимуществом нашей компании является структурирование нестандартных сделок. Опыт, компетенции, многолетнее сотрудничество с банком ВТБ позволили АО "КрасАвиа" принять участие в конкурсе и успешно реализовать сделку по приобретению самолетов, - подчеркнул директор ООО "Лизинговая компания "Дельта" Роман Ворошилов.

- Замена уходящих советских Ан-24 и Ан-26 позволит предложить пассажирам новый уровень сервиса с учетом технических возможностей новых воздушных судов. АТР 72-500 - самый распространенный в мире самолет этого класса. Он предназначен для региональных маршрутов протяженностью до 1800 километров и имеет компоновку 72 кресла. Для сравнения: эксплуатируемые сейчас Ан-26 рассчитаны на 43 пассажира и предельную дальность около 1200 километров. Кроме того, ATР 72-500 практически в два раза экономичнее Ан-26 с учетом разницы в провозной емкости, скорости и расходе топлива, - пояснил генеральный директор АО "КрасАвиа" Андрей Егоров.

Справка

ООО "Лизинговая компания "Дельта" основана в 2002 году. Основной вид деятельности - финансирование приобретения техники, транспорта, оборудования и недвижимости для передачи в лизинг. С 2007 года компания входит в состав Объединенной Лизинговой Ассоциации. В 2012-м первой за Уралом получила рейтинг финансовой устойчивости "А+" рейтингового агентства "Эксперт РА". Организация занимает лидирующие позиции на территории СФО и ДФО по финансированию приобретения грузового автотранспорта и спецтехники.АО "КрасАвиа" - социально значимый авиаперевозчик Красноярского края. В парке авиакомпании, созданной в 2007 году, - более 50 воздушных судов. Основным направлением ее деятельности являются внутрирегиональные, внутримуниципальные и остросоциальные рейсы на самолетах и вертолетах в районах Крайнего Севера. Параллельно "КрасАвиа" осуществляет коммерческие перевозки в интересах заказчиков, в том числе крупных предприятий сырьевого сектора.

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