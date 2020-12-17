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17.12.2020 22:06
Рубрика: Спорт

"Ахмат" сыграл вничью с "Рубином" в матче чемпионата России

Текст: Александр Ершов
В четверг вечером в матче 19-го тура чемпионата России по футболу "Ахмат" на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" - 0:0.
Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости
Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат" / РИА Новости

Перед уходом на зимнюю паузу в виктории очень нуждались оба соперника. Удачно начавшая под управлением Андрея Талалаева сезон грозненская команда потерпела два подряд поражения, откатившись с 25-ю очками на десятое место. А подопечные Леонида Слуцкого, имевшие на два балла больше, в случае успеха догоняли сразу "Краснодар" и московское "Динамо".

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Однако неожиданно нагрянувшая в столицу Чечни зима внесла свои коррективы в игру. Над "Ахмат-Ареной" разразился сильнейший снегопад, засыпавший временами зеленый газон.

К этим условиям хозяева приспособились очень быстро, обрушив на ворота Дюпина серию ударов (естественно, большинство из них нанес терзавший защитников Бериша) с разных позиций. И хотя мячи после таких попыток исчезали в сплошной белой пелене, однажды голкипер совершил настоящее спасение, отразив выстрел Мелкадзе с четырех метров.

У футболистов "Рубина" мяч начал держаться лишь во второй половине тайма, и теперь уже Зуев с Макаровым пробили по воротам Гудиева. А в остальное время соперники больше сражались со скользким полем, не особенно преуспев в организации атакующих действий.

После перерыва "Ахмат" снова включил приличные скорости, проведя несколько прорывов по флангам. Причем в одном из них на 49-й минуте защитник с трудом успел блокировать удар Бериши с пяти метров. А Тимофеев не попал из пределов штрафной в дальний угол ворот казанцев.

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В середине второй половины снег над ареной полностью прекратился, газон снова стал зеленым. И хозяева, взяв некоторую паузу, постарались все-таки открыть счет. Но Дюпин на 75-й минуте в очередной раз выручил гостей, вытащив из-под перекладины посланный Исмаэлом со штрафного мяч. Вскоре, правда, и Гудиев оказался именно в той точке, куда пробил головой Зуев после углового. А игрок казанцев Климов не сумел пробить из выгоднейшей позиции.

В результате никому из соперников забить так и не удалось. "Рубин" набирает 28 очков и догоняет занимающий восьмое место московский "Локомотив". "Ахмат" (отметим, что у грозненцев первый матч в сезоне провел долго залечивавший тяжелую травму многолетний капитан Ризван Уциев) отстает на два балла и уходит на зимние каникулы, замыкая первую десятку в РПЛ.

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