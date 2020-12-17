Дума Ставрополья расширила действие программы помощи по соцконтрактам

Дума Ставропольского края расширила действие программы получения помощи посредством социального контракта в регионе. Соответствующий законопроект был внесен губернатором и правительством края.

В 2021 году больше малоимущих семей и граждан смогут воспользоваться возможностью получить государственную поддержку, заключив социальный контракт. Такое решение приняли депутаты краевого парламента.

Заключить социальный контракт могут малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам ниже величины регионального прожиточного минимума. Размер поддержки варьируется в зависимости от выбранного направления - от 10 тысяч рублей ежемесячно, но не более года, до 250 тысяч рублей единовременно.

Получить ресурсы, необходимые для преодоления сложной жизненной ситуации, эти категории ставропольцев смогут благодаря существенному увеличению объема финансирования программы. В 2021 году на ее финансирование предусмотрено более 600 миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Это в несколько раз больше, чем в текущем году, - на реализацию программы в 2020 году было выделено 79 миллионов рублей.

Соцконтракт - это реальная возможность для малоимущей семьи выйти на траекторию собственного обеспечения. Средства социального контракта можно использовать для профессионального обучения, развития личного подсобного хозяйства, преодоления временных трудностей, связанных с потерей работы, а также для открытия собственного дела.

- Внеся изменения в части оказания помощи на основе социального контракта, мы хотим, чтобы люди, как сказано в известной истине, получили "удочку", с помощью которой смогли бы выйти из непростой жизненной ситуации. Средства предоставляются на безвозвратной основе. Но семья берет на себя обязательства по выполнению условий, которые она заявила в контракте. В этом году финансирование из федерального бюджета увеличено в разы, что дает возможность помочь гораздо большему количеству людей, - отметила председатель комитета Думы по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева.

На заседании Думы депутаты особо акцентировали внимание на необходимости четкой организации работы по предоставлению государственной помощи жителям края.

- Мы понимаем, что количество участников социального контракта в крае увеличится в разы, соответственно, нужен четкий и отработанный механизм на каждом этапе работы, - подчеркнул первый зампред регионального парламента Дмитрий Судавцов.

Министр труда и социальной защиты Ставропольского края Елена Мамонтова проинформировала депутатов, что к работе будут подключены органы соцзащиты на территориях, а также администрации муниципальных образований края.

В Ставропольском крае программа оказания государственной социальной помощи посредством заключения социального контракта реализуется с 2014 года. За время действия программы в регионе заключено 765 социальных контрактов, из них 275 - в 2020 году.

Также Дума Ставропольского края расширила категории получателей государственной социальной помощи. Теперь в их числе - инвалиды III группы, граждане, получающие пенсию за выслугу лет независимо от возраста, а также женщины, срок беременности которых составляет свыше 30 недель. Законопроект, в соответствии с которым претендовать на получение государственной социальной помощи могут дополнительные категории граждан, внес губернатор и правительство региона.

Сохранена возможность получения государственной социальной помощи в денежном виде малоимущими семьями, имеющими в своем составе студентов, а также одиноко проживающими студентами. Кроме того, материальную поддержку по действующему закону могут получить малоимущие граждане, понесшие материальный ущерб в результате пожара, наводнения и других стихийных бедствий либо в результате заболевания, приведшего к необходимости дорогостоящего лечения.