Установлены личности боевиков, напавших на пост ДПС в Чечне

В Чечне установили личности бандитов, напавших ночью на пост ДПС в республике. Об этом сообщили в четверг в МВД по ЧР.

Боевиками оказались жители села Цоци-Юрт Курчалоевского района. Там же и произошло нападение. Как сообщалось ранее, произошло это ночью, когда силовики попытались остановить автомобиль LADA, однако водитель законные требования правоохранителей не выполнил.

- Неизвестные попытались скрыться, открыли огонь по полицейским из автоматического оружия и бросили в их сторону самодельное взрывное устройство, которое взорвалось. Ответным огнем двое нападавших были нейтрализованы, - сообщили в МВД по Чечне.

Там также уточнили, что никто из правоохранителей не пострадал.