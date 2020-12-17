Под Калининградом ФСБ изъяла у нелегальных добытчиков тонну янтаря

Масштабную деятельность группы "черных" янтарщиков пресекли в Калининградской области сотрудники территориальных управлений ФСБ России и Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, нелегальные добытчики вели свой незаконный промысел в акватории Балтийского моря. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в гараже одного из участников преступной группы, расположенном в поселке Янтарный, найден большой склад незаконно добытого минерала.

Всего в гараже было обнаружено и изъято более одной тонны солнечного камня. Его стоимость, согласно экспертному заключению, составляет около двух миллионов рублей. Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства деятельности преступной группы.