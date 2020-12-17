В Архангельске открыли "Арктическое посольство" для детей и туристов

Новости

Премьеры Бельгии, Испании и Люксембурга ушли на карантин из-за COVID у Макрона 20:43
"Химки" одержали волевую победу над "Локомотивом" в матче 19-го тура РПЛ 20:34
За два часа на Госуслугах подано более 100 тысяч заявок на детские выплаты 19:45
В Госдуме раскритиковали решение о санкциях в отношении российского спорта 19:36
Глава СПЧ: Поправки об иноагентах не ущемляют права 19:20
Тизер: Ларс фон Триер снимет финальный сезон "Королевства" 19:19
В новом фильме Джастин Тимберлейк сыграет экс-заключенного 19:17
В Польше с 28 декабря введут трехнедельный карантин 19:08
О чем напомнил французский салон в гомельском дворцовом ансамбле 19:00
Минтруд: Более 16 млн детей смогут получить выплату к Новому году 18:46
Российские биатлонисты в 34-й раз подряд не смогли попасть на подиум 18:40
Поклонники на прощание подарят Трампу дом за 3 миллиона долларов 18:29
Путин: Белорусам нужно дать возможность решать вопросы без вмешательства извне 18:16
Путин пожелал президенту Франции Макрону скорейшего выздоровления от COVID-19 17:53
Болгария продлила локдаун до 31 января 17:50
Заммэра Москвы предложил заменить 14-дневную изоляцию для мигрантов на тесты ПЦР 17:48
Путин опроверг догадку о заговоре против Рогозина в деле Сафронова 17:43
Три новые выделенки для транспорта откроют в Москве в конце декабря 17:40
Путин пока не планирует говорить по телефону с Байденом или Трампом 17:30
Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого 17:26
Путин: Гимн РФ был и остается объединяющим символом России 17:25
Песков не исключил создание альтернатив YouTube 17:20
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном возвращении Промеса 17:09
Автор "Благоволительниц" снимет режиссерский дебют с российской кинокомпанией 17:00
Столичные библиотеки и ДК открыли новогодний праздничный онлайн-марафон 16:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
17.12.2020 19:58
Рубрика: Общество

Вход в Арктику

В Архангельске открыли "Арктическое посольство" для детей и туристов
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
В столице Поморья заработало "Арктическое посольство" - так назвали визит-центр национального парка "Русская Арктика". Современное интерактивное пространство для детей и взрослых включает музей, библиотеку, помещение для мастер-классов, сувенирную лавку и конференц-зал.
Директор нацпарка "Русская Арктика" Александр Кирилов представляет курс арктиковедения. Фото: Николай Гернет Директор нацпарка "Русская Арктика" Александр Кирилов представляет курс арктиковедения. Фото: Николай Гернет
Директор нацпарка "Русская Арктика" Александр Кирилов представляет курс арктиковедения. Фото: Николай Гернет

Почему посольство, какую именно территорию оно представляет? Ведь сам Архангельск тоже входит в Арктическую зону РФ. Но есть еще далекие северные архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, добраться до которых не так-то просто.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Путин рассказал о планах поддержки туристической отрасли

По словам директора нацпарка Александра Кирилова, новый визит-центр будет "точкой входа" в эту большую и загадочную Арктику. Посетителям показывают уникальные экспонаты, найденные на арктических островах.

Впечатляют природные чудеса, например древний рог нарвала, возраст которого составляет от пяти до десяти тысяч лет, камни-сферы и гнездо с гагачьим пухом. Не менее удивительны рукотворные раритеты, принадлежавшие участникам полярных экспедиций. "Вот наш самый уникальный экспонат - неприметная с виду доска XVI века с зимовки Виллема Баренца. Не исключено, что на ней сиживал легендарный мореплаватель", - рассказывает Александр Кирилов.

Первый советский флаг, поднятый на Земле Франца-Иосифа, штевень старинного поморского коча, головная часть метеоракеты, кинопленка с любительским видео полярников - где еще можно такое увидеть? "Арктическое посольство" расположилось в историческом здании Северного морского пароходства с видом на Северную Двину, на которой начинался путь полярных исследователей.

Среди прочего туристы смогут получить здесь информацию о путешествиях в Арктику. У нацпарка также есть самый северный визит-центр в мире на острове Гукера Земли Франца-Иосифа. А в 2021 году при поддержке Минприроды России откроется аналогичная площадка для туристов на мысе Желания Новой Земли.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

Главное сегодня

Важные заявления Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции. Главное
Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Президент подписал указ о новогодней выплате на детей
За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации