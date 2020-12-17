В Архангельске открыли "Арктическое посольство" для детей и туристов

В столице Поморья заработало "Арктическое посольство" - так назвали визит-центр национального парка "Русская Арктика". Современное интерактивное пространство для детей и взрослых включает музей, библиотеку, помещение для мастер-классов, сувенирную лавку и конференц-зал.

Почему посольство, какую именно территорию оно представляет? Ведь сам Архангельск тоже входит в Арктическую зону РФ. Но есть еще далекие северные архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, добраться до которых не так-то просто.

По словам директора нацпарка Александра Кирилова, новый визит-центр будет "точкой входа" в эту большую и загадочную Арктику. Посетителям показывают уникальные экспонаты, найденные на арктических островах.

Впечатляют природные чудеса, например древний рог нарвала, возраст которого составляет от пяти до десяти тысяч лет, камни-сферы и гнездо с гагачьим пухом. Не менее удивительны рукотворные раритеты, принадлежавшие участникам полярных экспедиций. "Вот наш самый уникальный экспонат - неприметная с виду доска XVI века с зимовки Виллема Баренца. Не исключено, что на ней сиживал легендарный мореплаватель", - рассказывает Александр Кирилов.

Первый советский флаг, поднятый на Земле Франца-Иосифа, штевень старинного поморского коча, головная часть метеоракеты, кинопленка с любительским видео полярников - где еще можно такое увидеть? "Арктическое посольство" расположилось в историческом здании Северного морского пароходства с видом на Северную Двину, на которой начинался путь полярных исследователей.

Среди прочего туристы смогут получить здесь информацию о путешествиях в Арктику. У нацпарка также есть самый северный визит-центр в мире на острове Гукера Земли Франца-Иосифа. А в 2021 году при поддержке Минприроды России откроется аналогичная площадка для туристов на мысе Желания Новой Земли.