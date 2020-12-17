В Ленобласти инвалида держали в рабстве и заставляли попрошайничать

Из студии в Новом Девяткино полицейские спасли безногого мужчину, который с августа находился в рабстве. Его держали взаперти и заставляли просить милостыню, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Кто конкретно держал в рабстве мужчину, сейчас выясняется. В релизе регионального СК лаконично отмечается, что это неустановленные лица. Они похитили мужчину в августе, заперли в студии, а потом вывозили в Петербург попрошайничать.

Накануне, когда мужчину оставили одного в студии, он через окно позвал на помощь. Его услышала прохожая, которая и вызвала полицию.

В студии было обнаружено несколько мешков мелочи. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства этого дела. Устанавливается, кому принадлежит студия, сдавалась ли она внаем, если да, то кому, отсматриваются записи камер видеонаблюдения.