В Петербурге трое осужденных пропали из исправительного центра

В Петербурге с территории исправительного центра при колонии в Колпино ушли трое осужденных. Как сообщила "РГ" начальник пресс-службы УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Юлия Алешина, это не побег, поскольку эти люди не являются заключенными и они приговорены к принудительным работам.

Все трое мужчин живут на территории исправительного центра, который в данном случае функционирует как общежитие. Мужчины могут свободно перемещаться по территории центра, пользоваться мобильной связью, у них нет какой-то специальной формы одежды. Более того, с разрешения руководства центра, они могут покидать его территорию.

Но сегодня утром стало известно, что мужчины ушли без разрешения. У них есть 24 часа, чтобы вернуться в исправительный центр, если осужденные этого не сделают, то их объявят в розыск.