В Петербурге вандалы закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле

В Петербурге полицейские устанавливают личности двух мужчин, которые закидали снегом Вечный огонь на Марсовом поле, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

О том, что Вечный огонь на Марсовом поле потушен, в полицию сообщили граждане. Полицейские оперативно начали разбираться в случившемся и выяснили, что мемориал закидали снегом.

Это сделали двое мужчин, которые после своего поступка скрылись. Сейчас их личности устанавливаются, полицейские ищут злоумышленников.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области не исключают возбуждения уголовного дела.

Вечный огонь оперативно расчистили и зажгли вновь.