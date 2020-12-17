В Поморье работающие родители детей-инвалидов будут получать пособие

В Архангельской области работающие родители детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями с 2021 года будут получать ежемесячное пособие. До сих пор выплаты в размере трех тысяч рублей в таких ситуациях были положены только неработающим родителям.

Как пояснили в региональном парламенте, необходимые поправки в областной закон приняты сразу в двух чтениях. Речь идет о детях, которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя из-за болезни. Уход за ними требует больших усилий и финансовых средств, поэтому любая поддержка всегда востребована.

Ежемесячное пособие смогут получать как родители, так и опекуны и попечители детей с тяжелыми заболеваниями. Число получателей такой помощи в регионе с нового года возрастет на 330 семей.

Кроме того, из областного закона исключили такое основание для прекращения выплат, как уплата страховых взносов в отношении получателя пособия или им самим. Это также должно увеличить количество семей, которым положена поддержка.