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17.12.2020 10:44
Рубрика: Общество

В Поморье работающие родители детей-инвалидов будут получать пособие

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

В Архангельской области работающие родители детей-инвалидов с тяжелыми заболеваниями с 2021 года будут получать ежемесячное пособие. До сих пор выплаты в размере трех тысяч рублей в таких ситуациях были положены только неработающим родителям.

Фото: iStock
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Как пояснили в региональном парламенте, необходимые поправки в областной закон приняты сразу в двух чтениях. Речь идет о детях, которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя из-за болезни. Уход за ними требует больших усилий и финансовых средств, поэтому любая поддержка всегда востребована.

Ежемесячное пособие смогут получать как родители, так и опекуны и попечители детей с тяжелыми заболеваниями. Число получателей такой помощи в регионе с нового года возрастет на 330 семей.

Кроме того, из областного закона исключили такое основание для прекращения выплат, как уплата страховых взносов в отношении получателя пособия или им самим. Это также должно увеличить количество семей, которым положена поддержка.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Господдержка инвалидов

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