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Рубрика: Общество

Смело - в дело!

В Поморье втрое увеличили сумму по соцконтракту
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
В Архангельской области с 2021 года более чем в три раза вырастет максимальный размер поддержки малоимущих северян по социальному контракту на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Вместо 80 тысяч рублей они будут получать 250 тысяч.

Социальный контракт - это адресная помощь, которая помогает людям выбраться из трудной ситуации. Получатель должен направить денежные средства на то, что позволит ему увеличить собственные доходы - например, профессиональное обучение, личное подсобное хозяйство или открытие своего дела. Соцконтракт еще называют одним из немногих способов решения проблем без обращения в банк за кредитом.

Фото: Олег Сергеев
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В Поморье такая мера поддержки работает с 2013 года. Получить ее могут малоимущие семьи и одинокие люди, чей среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума. Приоритет отдается семьям с детьми, особенно многодетным. За год в регионе заключается около ста социальных контрактов.

Увеличить размер помощи с нового года удалось благодаря федеральным субсидиям.

- Мы получили на эти цели финансовую поддержку по линии Министерства труда и соцзащиты РФ - более 400 миллионов рублей на ближайшие два года, - пояснил глава региона Александр Цыбульский. - В свою очередь, будем софинансировать программу за счет областного бюджета.

Повышенная единовременная выплата на индивидуальное предпринимательство рассчитана на двухлетний срок - с начала 2021 года до конца 2022-го.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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