В Санкт-Петербурге прошел международный театральный фестиваль "Радуга"

Новости

Путин опроверг догадку о заговоре против Рогозина в деле Сафронова 17:43
Три новые выделенки для транспорта откроют в Москве в конце декабря 17:40
Путин пока не планирует говорить по телефону с Байденом или Трампом 17:30
Жена рассказала о состоянии заболевшего COVID Сергея Маковецкого 17:26
Путин: Гимн РФ был и остается объединяющим символом России 17:25
Песков не исключил создание альтернатив YouTube 17:20
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном возвращении Промеса 17:09
Автор "Благоволительниц" снимет режиссерский дебют с российской кинокомпанией 17:00
Столичные библиотеки и ДК открыли новогодний праздничный онлайн-марафон 16:59
Большая пресс-конференция Путина продлилась 4 часа 29 минут 16:55
Путин рассказал о главном тосте в своей семье 16:51
Путин раскрыл секрет семейного счастья 16:40
Путин пообещал ростовскому губернатору помочь разобраться в ситуации с газетой "Вперед" 16:38
Глава Башкирии поручил проверить систему соцвыплат в регионе 16:38
Президент РФ рассказал о тратах средств из ФНБ 16:36
Чем наполняется движение по магистралям сотрудничества Иркутска и Минска 16:28
Путин: Российская анимация нуждается в большей поддержке государства 16:28
Вышел трейлер "Вампиров средней полосы" с Юрием Стояновым 16:27
Путин ответил на вопрос об отношениях России и Запада 16:22
Путин рассказал, какие книги читает внукам 16:15
Путин объяснил санкции США против Кадырова 16:10
Путин: Мы готовы начать расследование по Навальному, если получим материалы 16:09
Путин рассказал о планах водоснабжения Новороссийска и Геленджика 16:01
Вышел трейлер сериала про русского Харона "Пассажиры" 15:58
Путин обещал газифицировать смоленские деревни 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
Директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "Российской газете"
17.12.2020 16:45
Рубрика: Культура

В Санкт-Петербурге прошел международный театральный фестиваль "Радуга"

Текст: Наталья Шаинян
В этом году Петербург увидел радугу зимой. Международный театральный фестиваль "Радуга", традиционно проводимый ТЮЗом им. А.А. Брянцева в мае и перенесенный из-за пандемии, осветил темные декабрьские вечера радостью встреч с живым театром и друг с другом.
Фото: Наталья Кореновская/пресс-служба фестиваля "Радуга" Фото: Наталья Кореновская/пресс-служба фестиваля "Радуга"
Фото: Наталья Кореновская/пресс-служба фестиваля "Радуга"

Соревнований и номинаций на фестивале нет, каждый раз это разнообразное и порой неожиданное собрание произведений разных жанров театрального искусства. Нынешний, 21-й фестиваль по понятным причинам не мог принять зарубежные спектакли, но за неделю свои работы показали Воронеж, Красноярск, Тверь, Иваново, Казань, Москва и Петербург. Программа менялась в последний момент - три спектакля пришлось снять с афиши, зато воронежская "Двенадцатая ночь" выдержала целых три показа, на радость зрителям.
Художник передал самарскому музею 24 работы об экспедиции Репина

Хозяин фестиваля приберег главное блюдо на финал праздника. Последняя премьера ТЮЗа - "Мещане" в постановке Елизаветы Бондарь - вызвала овации. Пьеса Горького о раздоре поколений в семье Бессеменова переписана Сергеем Давыдовым с сохранением всех перипетий старинного конфликта и переложена дневниковыми монологами нынешних детей и родителей. Режиссер вглядывается не только в вечную тему отцов и детей, но в эпоху декаданса, иронически играет со стилем театра того времени и немого кино, превращая купеческий дом в музейную экспозицию, его обитателей - в привидений, неуспокоенные тени, ведущие разговор с нами через столетие. Воронеж можно по праву назвать хедлайнером фестиваля: очень разные, замечательно яркие работы показали два его театра. Михаил Бычков поставил в Камерном театре "Бальзаминова" в синтезе театральных и киноприемов как современную и всегдашнюю русскую сказку о простофиле, погнавшемся за небывалым счастьем, и не знающем, как быть, когда его вдруг получил.

А независимый Никитинский театр пригласил Юрия Муравицкого для работы над шекспировской "Двенадцатой ночью", и режиссер придумал остроумный ход с жеребьевкой ролей перед каждым представлением. Каждому персонажу дан характерный внешний рисунок-маска, "впрыгнуть" в который может исполнитель любого пола. Вариации спектакля бесконечны "как угодно", энергия спонтанности и сиюминутной игры искрит над сценой, где действие происходит в гигантской песочнице, в золотых всплесках песка и детской радости чистого лицедейства. Текст Барда в переводе Линецкой облаком повисает над сценой, приподнятый над театральной вещественностью, во всей своей воздушной красоте.

Фото: Наталья Кореновская/пресс-служба фестиваля "Радуга"

Нельзя не отметить два театра, бывающих на фестивалях редко, а на этой "Радуге" показавших интересные работы приглашенных режиссеров. Денис Хуснияров поставил "Грозу" в Ивановском драматическом. Вполне классическая трактовка темного царства: здесь даже небо заколочено горбылями, а герои движутся по узким мосткам в затылок друг другу, и не развернуться тут ни изобретателям, ни влюбленным. В центре спектакля - Кабаниха в резком, четком, злом рисунке Светланы Басовой. Закованная в тяжелое черное платье, с прямой спиной и церемонным шагом, она показывает Катерине, как прилично провожать мужа воем - валится на доски и исходит долгим, страшным, утробным криком; в этой Марфе Игнатьевне такая яростная неутоленность, что только варварская власть может ненадолго ее удовлетворить - как она ликует, волоча на расправу Катерину за косы по полу.

"Чайка" в Тверском ТЮЗе поставлена Вероникой Вигг с явным вниманием к старшим чеховским персонажам. Здесь очень взрослая, сильная, жесткая и жестокая Аркадина (Татьяна Романова), нежный и глубокий Сорин (Александр Романов), хищно впивающийся в жизнь, в людей, в свою записную книжку Тригорин (Андрей Иванов), брезгливый циник Дорн (Михаил Хомченко). У творцов-себялюбцев есть талант, энергия, жажда жизни - и они торжествуют над блеклыми и бездарными Заречной и Треплевым.

Фото: Предоставлено ГК Рики
Вышел новый "секретный" мультсериал для детей и пап

Молодые здесь обречены: Костя не может придумать свой спектакль и оставляет Нине только читку посреди комнаты - она неспособна показать живое чувство. Дмитрий Горбас сочинил образ крошечного, тесного, заброшенного дома, съеденного сыростью и неряшливой ветхостью, где озеро - лишь хлюпающая в подполе вода. Здесь с самого начала царят распад, обреченность и память о лучших днях.

В день закрытия фестиваля состоялся важный разговор о кризисном положении театров в 2020-м. Худруки, режиссеры, театроведы делились своим анализом ситуации, и неоднократно звучало слово "война" - как определение степени трагичности ситуации. Необходима неотложная государственная поддержка всей отрасли, не деля театры на государственные и независимые, иначе потери для культуры и общества могут быть слишком велики - таков был общий вывод.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Стенограмма: О чем говорил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции
Программа поддержки семей с детьми будет расширена в следующем году
За сутки в России подтверждено 28 214 случаев COVID-19 в 85 регионах
Московский суд оштрафовал Google на 3 млн рублей
Президент Франции Эмманюэль Макрон заразился коронавирусом
Названы самые популярные российские актеры и актрисы года
В России вышла книга, переведенная роботом