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17.12.2020 18:49
Рубрика: Общество

Запустили дважды

Пациентка пережила две клинические смерти в один день
Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 285(8339)
Вологодские врачи спасли жительницу города Веру Комарову, перенесшую две клинические смерти в один день. Теперь у нее два дня рождения.
Хирурги "запускают" сердце. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области Хирурги "запускают" сердце. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области
Хирурги "запускают" сердце. Фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

Все произошло 4 октября. 55-летняя Вера Комарова, как обычно, занималась хозяйственными делами. И вдруг стало больно в груди, словно что-то мешало дышать. Муж вызвал "скорую". Через считаные минуты прибыли фельдшеры Андрей Тельминов и Сергей Копотин: сделанная электрокардиограмма подтвердила острый инфаркт миокарда. Во время осмотра женщина потеряла сознание, а потом у нее остановилось сердце.

Фото: ipopba / istock
Женщины чаще мужчин рискуют получить осложнения после инфаркта

Медики действовали быстро - делали дефибрилляцию, непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Применили медикаментозную терапию. Сердце снова забилось. На помощь срочно прибыла вторая реанимационная бригада - врач Юрий Кутье, фельдшеры Сергей Суворов и Владимир Харинский. И в этот момент у Веры Комаровой во второй раз остановилось сердце. Клиническая смерть. Для восстановления ритма сердца и дыхания потребовались секунды...

Пациентку доставили в Региональный сердечно-сосудистый центр, созданный на базе Вологодской областной клинической больницы. Как рассказал рентгенэндоваскулярный хирург Андрей Москалев, у женщины диагностировали обширный инфаркт - тромб закупорил одну из артерий сердца, в него перестала поступать кровь, и развился некроз. У врачей было всего полчаса. "Есть такое понятие "дверь-баллон". Это значит, что в течение тридцати минут с момента поступления больного с инфарктом мы должны восстановить ему кровоток. В случае с пациенткой мы это сделали за семнадцать минут: через зону закрытой артерии провели проводник, доставили туда специальный баллон и раздули, обеспечив приток крови к сердечной мышце, установили стент. Это хороший результат, требующий слаженной работы всей операционной бригады. Им можно по праву гордиться", - прокомментировал Москалев.

У врачей было всего полчаса для спасения пациентки. И они справились

Сейчас Вера Комарова в санатории на реабилитации и социальной адаптации. Потихоньку ходит, занимается лечебной физкультурой, массажем.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Вологда

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