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17 декабря 2020 г. 22:40
"Родина"
Текст: Артем Локалов

Волонтеры собрали сказки о затопленном мире на Русском Севере

Они издадут их в виде календаря
Волонтеры продолжают укреплять руины храма в затопленном в 1960-х при строительстве Волго-Балтийского канала селе Крохино. А еще они собрали "Сказки Крохинских болот" и сейчас волонтерам необходимы средства, чтобы издать сказки в виде календаря.
Так будет выглядеть календарь "Сказки Крохинских болот". Фото: krokhino.ru
Так будет выглядеть календарь "Сказки Крохинских болот". Фото: krokhino.ru

Рождественский храм еще до революции фотографировал в цвете Сергей Прокудин-Горский. Церковь в "Калине красной" - уже затопленную - увековечили Василий Шукшин и Анатолий Заболоцкий.
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В 1993-м фотокорреспондент Александр Джус сделал первую съемку храма с воздуха - и этот кадр был на обложке "Родины". В 2017-м мы сняли фильм, как волонтеры не дают разрушиться храму и укрепляют его. Чтобы сохранить то, что осталось - как памятник затопленным церквям, деревням, селам и даже городам.

За последние годы построена дамба, защищающая храм от волн и ледохода. Сделаны мостки к берегу. И еще: Крохино, благодаря сохраненным руинам, вновь появилось на картах!

Меньше чем за месяц на издание календаря удалось собрать почти 200 тысяч рублей - вот здесь. А необходимо - 280 тысяч. Деньги нужны на печать календаря, его распространение, уплату всех налогов и комиссий. Уже собрано больше половины суммы, а это значит, что календарь точно будет напечатан.

Создание защитной дамбы вокруг храма. / Игорь Давыдов

- Мы радуемся каждому заказу и мечтаем, чтобы тираж был как можно больше. Чем больше людей будут смотреть на календарь, узнавать новое о Крохино, думать о людях и о нашем общем, таком непростом прошлом, тем целостнее мы станем как личности и как общество. Осознание и принятие прошлого важно для будущего, - уверена руководитель благотворительного фонда "Крохино. Незатопленные истории" Анор Тукаева.

Те, кто не использует настенные календари, может заказать их для переселенцев из затопленных деревень Белозерья - такая опция тоже есть. Волонтеры передадут их жителям сами. Также можно заказать календарь для подопечных фонда "Старость в радость" - он весь год будет радовать бабушек и дедушек из домов престарелых.

"Сказки Крохинских болот". / krokhino.ru

Недавно Анор получила письмо от Валерия Митрофанова - учителя истории и обществознания из поселка Новокемский. Он, как и Крохино, находится на Белом озере. Митрофанов писал о "трагедии всей жизни", которой стало затопление для местных жителей. Трагедии, о которой многие предпочли бы забыть. Но о которой необходимо помнить. О ней до последних дней помнила мать Валерия Константиновича из затопленной деревни Конево.

Поэтому он со своими учениками - один из немногих местных, кто приезжал помогать волонтерам сохранять руины Рождественской церкви. Корреспондент "Родины" позвонил Митрофанову и вот, что сказал учитель:

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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- У ребят, с которыми мы приезжали, рвения особого нет. Но это просто потому, что они еще не понимают, какое важное делают дело. Ему надо учить. Если не увидят примера, ничего в душу не западет. Но ребят, конечно, удивило, как волонтеры в Крохино работают, часто вспоминают это. Ведь они смотрели на людей, которые приезжают туда из дальних городов - просто работать. Не за деньги, а потому что так велит сердце. Вот эти традиции воспитать нужно, а то ведь все вытравлено…

Кстати, в Новокемскую школу календари тоже наверняка поступят. И крохинские сказки обязательно кому-то западут в душу. Это - главное.

Подробнее о восстановлении затопленного храма и памяти в Крохино и Белозерье - в февральском номере "Родины"

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