В рамках 19-го тура Премьер-лиги состоялся центральный матч первого отрезка сезона: в Санкт-Петербурге "Зенит" принимал "Спартак". Встреча лидеров завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Когда встречаются эти две команды, все остальные игры автоматически отходят на второй план. Особенно сейчас, когда именно питерцы и москвичи лидируют в таблице и ведут борьбу за чемпионство. Напомним, что благодаря победе в прошлом туре над "Динамо" (3:1) и осечке "красно-белых" в Сочи (0:1) "Зенит" оторвался от ближайшего конкурента на три очка.

"Спартак" не только проиграл и отстал от питерцев, но и попал в очередной скандал. Игру в Санкт-Петербурге мог пропустить рулевой москвичей Доменико Тедеско, у которого по ходу встречи в Сочи возник конфликт с одним из тренеров хозяев Дмитрием Бородиным, а затем голкипером команды Сосланом Джанаевым. Впрочем, КДК РФС решило перенести заседание по делу Тедеско, и специалист отправился вместе с футболистами на берега Невы.

- То что произошло в Сочи, осталось в прошлом. Встреча с "Зенитом" - это не про какие-то ментальные аспекты. На поле выйдут два лидера. С ними всегда трудно играть, однако мы хотим победить, - сказал Тедеско в эфире "Матч ТВ" перед матчем в Санкт-Петербурге.

В свою очередь наставник "Зенита" Сергей Семак отметил, что противостояние со "Спартаком", безусловно, принципиальное.

- Каждый матч - новая история и абсолютно не важно, кто на каком месте. Сейчас плюс шесть очков от соперников или минус три-четыре - это не так важно. Конечно, хочется всегда побеждать, но об отрыве мы сегодня не думаем. Хотим обыграть "Спартак", и все, - отметил Семак.

Первый тайм получился сверхнасыщенным на события. Начало встречи осталось за хозяевами. Сначала Вендел пробил в перекладину, а на восьмой минуте Сердар Азмун открыл счет. "Спартак", несмотря на минимальные потери в составе, в атаке ничего не показал. А сравняли счет москвичи благодаря автоголу Деяна Ловрена: хорват скинул грудью мяч Андрею Луневу, но не рассчитал немножко и попал в ворота. К перерыву - 1:1.

Несмотря на определенные проблемы по ходу сезона и вылет из Лиги чемпионов, "Зенит" уходит на перерыв лидером Премьер-лиги

Во втором тайме "Зенит" стал чаще атаковать и угрожать воротам. В итоге хозяева добились своего: отличились Ярослав Ракицкий и Артем Дзюба. Благодаря победе питерцы увеличили отрыв от "Спартака" до шести очков (41 против 35) и в любом случае останутся лидерами до возобновления первенства.

Третью победу подряд одержал "Сочи": команда Владимира Федотова обыграла на своем поле "Динамо" со счетом 2:0. Как минимум на сутки южане поднялись на четвертое место в таблице.

Вероятно, у "бело-голубых" были бы шансы хотя бы вырвать ничью, если бы не удаление защитника Романа Евгеньева на 64-й минуте. Справедливости ради хозяева к тому моменту уже вели в счете. Но оставшись в меньшинстве, гости почти перестали угрожать воротам соперника и пропустили второй мяч.

Добавим, что в четверг состоятся заключительные матчи чемпионата России в этом году: "Краснодар" - "Уфа", "Химки" - "Локомотив", "Ростов" - ЦСКА и "Ахмат" - "Рубин".

Статистика

"Ротор" - "Арсенал" - 1:0

Гол: Филью, 81 - пен.

"Сочи" - "Динамо" - 2:0

Голы: Заболотный, 52, Юсупов, 71.

"Зенит" - "Спартак" - 3:1

Голы: Азмун, 8, Ракицкий, 73, Дзюба, 90+3 - Ловрен, 22, автогол.