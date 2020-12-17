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17.12.2020 19:58
Рубрика: Спорт

"Краснодар" обыграл "Уфу" в матче 19-го тура РПЛ

Текст: Александр Ершов
В четверг в матче 19-го тура чемпионата страны по футболу "Краснодар" обыграл на своем поле "Уфу" - 1:0 (1:0). После этой победы "быки" набрали 30 очков и догнали московское "Динамо": вместе с "бело-голубыми" они теперь делят шестое-седьмое места в российской Премьер-лиге.

Южане, у которых только к концу году залечили травмы практически все ведущие игроки, показывают в последнее время чрезвычайно зрелищный и результативный футбол. О чем говорят разгромы в национальном первенстве со счетом 5:0 волгоградского "Ротора" и столичного "Локомотива", победа в Лиге чемпионов над французским "Ренном" и ничья на выезде с английским "Челси", позволившие добыть коллективу Мурада Мусаева путевку в весеннюю стадию еврокубков.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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В случае выигрыша в сегодняшней встрече "Краснодар" может набрать 30 очков и догнать идущее на шестом месте столичное "Динамо". А там и до лидеров - не так уж и далеко.

Зато "Уфа" после прихода на тренерский мостик Рашида Рахимова, хотя и немного налаживает игру, однако пока находится в зоне вылета, имея всего 13 баллов и занимая предпоследнее место в РПЛ. Ко всем проблемам у гостей добавилось еще и отсутствие из-за дисквалификаций сразу трех основных защитников - Морозова, Плиева и Табидзе.

В такой ситуации течение поединка легко угадывалось: "Уфа" сделает ставку на редкие контратаки и выстроит эшелонированную оборону, которую хозяева будут пытаться взламывать. А это, заметим, далеко не всегда "быкам" удается.

И пока кубанцы неспешно пытались добраться до чужой штрафной, гости на 17-й минуте провели опасный выпад, заработали угловой, после которого Никитин сильно пробил из центра штрафной. Городов с трудом отразил мяч, а Сысуев добивал его в сетку уже из явного офсайда.

Зато хозяева первой же ошибкой уфимцев воспользовались. Данченко подарил на правом фланге мяч Кабелла, тот отпасовал Бергу, который сначала метров с десяти попал в Беленова, а потом уже не промахнулся мимо пустых ворот - 1:0, 22-я минута. Это девятый гол шведского форварда в чемпионате.

Фото: Владимир Астакович/РИа Новости
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Правда, до перерыва владевшие все время инициативой хозяева реальных моментов забить больше не имели.

Неожиданно в дебюте второго тайма "Уфа" приступила к атакующим действиям, подала три опасных угловых (а Кротов применял раз за разом дриблинг в чужой штрафной), заставив уже нервничать защитников хозяев. "Быки" ответили выходом на замену Ольссона (явно для налаживания порядка в опорной зоне) и выстрелом Газинского - Беленов в прыжке вытащил мяч из своего левого угла.

В дальнейшем гости очень старались отыграться, снова заработали несколько угловых, однако на голевые позиции им никак вырваться не удавалось. Зато их голкипер Беленов продолжать делать сейвы, оставляя свою команду в игре. Но счет в матче так и не изменился.

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