В горах Сочи из-за малоснежья открытие горнолыжного сезона откладывается

На горнолыжных курортах Сочи перенесли предстоящий горнолыжный сезон предварительно на 25 декабря в зависимости от погодных условий, сообщили "РГ" в пресс-службе курорта "Роза Хутор".

- В ближайшую неделю точно не откроемся, - подтвердили информацию на соседнем курорте "Красная Поляна". - Открытие сезона - открытый вопрос. Ждем снега. Пока сильных снегопадов по прогнозам погоды не предвидится.

Пока гости курорта не могут кататься на лыжах и сноубордах, им доступна только любимая детская зимняя забава - катание на санках. Напомним, ранее открытие зимнего сезона планировалось 18 декабря.

Тем не менее главный курорт страны готов принимать гостей. С 1 по 10 января в регионе ожидают около 400 тысяч туристов, из них 350 тысяч - в Сочи. Например, приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности отдыхающих, в том числе речь идет о бесконтактной продаже ски-пассов и санитарной обработке кабинок канатной дороги в горном кластере.

- У нас нет оснований закрывать регион или Красную Поляну, - объяснил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Но мы просим всех гостей соблюдать требования Роспотребнадзора. Самое простое - это закрыться. Но в рамках непростого года, пандемийного, это будет неуважением ко всем жителям страны, кто уже взял путевки, настроился на отдых в Красной Поляне.

Пока гости курорта не могут кататься на лыжах и сноубордах, им доступна только любимая детская зимняя забава - катание на санках

Однако, по словам главы региона, если со стороны туристов не будет понимания и соблюдения требований, то правила придется ужесточать.

Тем временем

Длительность времен года может заметно измениться в России уже в самое ближайшее время. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это связано с глобальным потеплением.

"Зима скукоживается, а теплый период увеличивается", - заявил синоптик.

По его словам, все меньше дней со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля градуса.

В частности, в Москве весна начинается раньше дней на пять, а зима, наоборот, приходит с опозданием - время перехода к отрицательным показателям сдвинулось примерно на 10 дней.

"За последние 30 лет температура воздуха в январе стала выше на два градуса. Это невероятное потепление, колоссальное, которого никогда не было раньше в истории", - добавил Вильфанд.

Он также рассказал о "погодном кульбите" в нескольких регионах России.

В Приволжском федеральном округе, а также на Урале резко похолодает после аномального тепла. По ночам на Среднем Урале, в Екатеринбурге и Республике Татарстан - морозы до -20 градусов. Понижение температуры воздуха здесь связано с антициклоном, который формируется на юге европейской части России. Если в четверг температура воздуха в этих регионах была выше нормы на 3-5 градусов, то уже к субботе станет ниже нормы на 6-8 градусов, - цитирует Романа Вильфанда ТАСС.

А вот в Москве начинается период умеренно теплой погоды. Оттепель продлится минимум до вторника.