Хотите верьте - хотите нет, но в Краснодаре судья, сбивший насмерть велосипедиста, исчез из уголовного дела. Вместо него в нем теперь фигурирует... автомобиль, за рулем которого он находился! Включайте воображение: этакий автомобиль-убийца несется по улице города, на глазах очевидцев сбивает человека и, газанув, скрывается с места ДТП...

Не может быть? Увы, может. И это не начало сюжета фантастического детектива, а наша, к сожалению, реальность. Точнее, если говорить по-научному, данная объективность, навязанная нам несовершенством закона и людьми, которые его исполняют.

Счастливые супруги Юля и Данила Юхановы. Фото: Из семейного архива

...У 29-летнего Данилы Юханова вечером 7 апреля разболелся зуб. Он сел на велосипед и поехал в ближайшую аптеку за лекарством. На повороте его сбивает Toyota Land Cruiser, водитель которой проехал дальше, даже не остановившись. С множеством травм Данила провел 4,5 месяца в больнице, где 22 августа скончался. У него остались четырехлетний сынишка и жена. И он не увидит свою дочку, которая родилась накануне выхода этого номера газеты...

А что же стало, спросите, с виновником ДТП? А ничего, он по-прежнему разъезжает по улицам города. Его ни задержали, ни арестовали, и даже не освидетельствовали на состояние опьянения... И не потому, что имя водителя черного джипа не установлено. Оно стало известно буквально сразу после беды. Старший инспектор группы по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД РФ по Краснодарскому краю майор полиции Артур Эргоньян пишет в рапорте. Цитирую: "07.04.2020 года в Карасунском округе города Краснодара имело место дорожно-транспортное происшествие, где водитель Захарчевский Ю.В., управляя автомобилем марки Toyota Land Cruiser 200... допустил наезд на велосипедиста Юханова Д.В., ...после чего водитель место происшествия оставил".

Вы уже представляете, как завыла полицейская сирена, оперативная группа направляется к дому подозреваемого для задержания, наручники защелкиваются на его руках и он доставляется в отдел полиции для... Но ничего этого не было. Майор полиции Эргоньян в своем рапорте уточняет: "В связи с тем, что в действиях водителя Захарчевского Ю.В. усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК РФ, прошу направить материал в СУ СК по Краснодарскому краю, так как гражданин Захарчевский Юрий Витальевич имеет удостоверение... действующего судьи Краснодарского краевого суда".

И после этого, как в песне, "замерло все до рассвета"... Данила лежал в больнице, врачи боролись за его жизнь, делали одну за другой операции... А господин Захарчевский Юрий Витальевич вставал, пил по утрам кофе и ехал на черном Toyota Land Cruiser выполнять важную работу, то есть вершить судьбы людей.

Следователь по особо важным делам краевого управления СК РФ, которому было поручено проведение доследственной проверки, дошел до судьи лишь 16 июня, то есть через два с лишним месяца после аварии. Захарчевский, просмотрев видеозапись ДТП, свой автомобиль узнал. А вот момент аварии, по его словам, не запомнил.

Иммунитет судей не должен прикрывать их преступлений

Вот цитата из протокола опроса: "...Следуя по указанному пути, я почувствовал, как мне резко становится плохо ввиду повышенного давления. Сам момент столкновения с велосипедистом не помню, так как у меня были затуманены глаза и память. Очнулся в своем автомобиле, когда ко мне подошел сотрудник ГИБДД, который спросил, как я себя чувствую. Он спросил, не совершал ли я ДТП с участием велосипедиста, на что я пояснил, что в ДТП не попадал...".

Такое объяснение вызывает у каждого нормального человека немало вопросов. Однако следователей, похоже, это устроило. За пять месяцев они вынесли четыре постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по одним и тем же основаниям в связи с отсутствием согласия квалификационной коллегии судей. И не подкопаться. Все правильно, все по закону... Удручает своим цинизмом лишь ответ на единственный вопрос: почему вы не обращались с подобным ходатайством в ВККС? Реакция на него была такой: "А зачем это делать, если все равно там откажут?"...

Уголовное дело возбудили лишь 11 сентября, то есть через 20 дней после смерти Данилы и спустя пять месяцев после ДТП. Но опять-таки загадочным способом. Из краевого управления СК РФ материалы проверки вернули в отдел полиции Карасунского округа Краснодара, зафиксировавший факт ДТП. И вот тут-то появляется автомобиль-убийца. Как указано в постановлении майора юстиции Аслана Тугуза, "поводом к возбуждению уголовного дела послужил тот же рапорт Эргоньяна от 09.04.2020 года. А основанием является наличие в действиях неустановленного лица состава преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ". Судья Юрий Захарчевский "испарился" из дела...

В октябре, после того как адвокат семьи погибшего парня пожаловался на работу местных силовиков, по поручению главы СК России Александра Бастрыкина дело было передано в производство Главного следственного управления СК России "для объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств преступления".

Судья Юрий Захарчевский придерживается выбранной им версии: "Ну-у не помню я"... В разговоре с корреспондентом "РГ" он снова свою забывчивость объяснял состоянием здоровья. Но забывчивость его какая-то выборочная. Когда после ДТП к нему подъехал полицейский, то про аварию он не помнил, зато предъявить ему корочки судьи не забыл...

В результате он продолжает ездить за рулем своего черного Toyota Land Cruiser. Увидев его, будьте осторожны! Вдруг машина снова поедет сама...

Комментарий

Алексей Иванов, адвокат:

- Судьи наряду с другими участниками судопроизводства (адвокат, прокурор, следователь) относятся к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам и регламентируется главой 52 УПК РФ. Однако для возбуждения уголовного дела в отношении судьи требуется согласие квалификационной коллегии судей. Другие участники судопроизводства такими гарантиями не наделены. Например, уголовное дело в отношении прокуроров, следователей и адвокатов возбуждается руководителем следственного органа СК РФ по субъекту Российской Федерации либо председателем СК РФ или его заместителем. И для возбуждения уголовного дела в отношении адвоката не требуется решения органов адвокатского самоуправления.

То есть согласие возбуждать или не возбуждать уголовное дело против судьи должны давать его коллеги, что само по себе абсурдно, поскольку содержит явный конфликт интересов. Кроме того, на получение согласия для возбуждения дела против судьи уходит немало времени, за которое заподозренный судья, находясь в должности, способен предпринять действия, направленные на избежание ответственности (оказать влияние на свидетелей, следователей, экспертов и других лиц). А уж само его нахождение в должности и отправление правосудия не только противоречит закону, но и здравому смыслу. Например, ряд европейских стран предусматривает временное отстранение от должности даже в случае возбуждения дисциплинарного производства против судьи. Иммунитет же российских судей позволяет находиться им в должности при возбуждении не только дисциплинарного производства, но и уголовного дела. Полагаю, что для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении судьи достаточно согласия Генерального или регионального прокурора.