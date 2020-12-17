В Крыму экс-замначальника СИЗО осудили за мошенничество

Железнодорожный районный суд Симферополя осудил на один год и восемь месяцев в колонии общего режима бывшего врио замначальника ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю. За 3500 долларов чиновник пообещал содействовать отправке осужденного в колонию Керчи, хотя тот был этапирован туда и без его стараний.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе суда, действия должностного лица суд квалифицировал как мошенничество с использованием служебного положения.

В момент совершения преступления обвиняемый был старшим оперуполномоченного по особо важным делам группы следственных изоляторов и одновременно временно исполняющего обязанности замначальника СИЗО № 1. В момент вымогательства денег он был прекрасно информирован, что осужденного отправят отбывать срок именно в исправительную колонию №2 Керчи. Тем не менее сотрудник УФСИН запросил у родственников фигуранта 3500 долларов США за содействие желаемого места отсидки.

Смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у подсудимого на иждивении малолетних детей, оказание помощи своим родителям, положительные характеристики с места жительства и работы, наличие ведомственных медалей за "За отличие в службе" второй и третьей степени. Итог - один год восемь месяцев в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах уголовно-исполнительной системы на такой же срок.

Но поскольку все время следствия подсудимый провел под стражей или под домашним арестом, этот период зачтен в назначенный срок, и основное наказание в виде лишения свободы считается отбытым.