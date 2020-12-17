Жительнице Урюпинска дали срок за сожжение знакомого

Волгоградский областной суд признал виновной в убийстве с особой жестокостью 37-летнюю жительницу Урюпинска, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Вечером 22 мая 2020 возле недействующего железнодорожного вокзала Урюпинска женщина распивала спиртное со своим знакомым. Между собутыльниками произошла ссора, в результате которой подсудимая вылила на мужчину самогон и подожгла его.

Несмотря на крики о помощи, женщина мер по спасению пострадавшего не приняла. Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, она покинула место преступления.

В пресс-службе областного управления СК РФ уточнили, что смерть потерпевшего наступила в результате ожогов 63 процентов тела. Обгоревшее тело позднее обнаружили местные подростки, которые сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Сначала подозреваемая свою вину отрицала, но под тяжестью доказательств призналась. Помощь в расследовании оказали записи камер видеонаблюдения.

Суд приговорил фигурантку уголовного дела к 11 с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.