В советские времена благополучие многих населенных пунктов напрямую зависело от успешной работы градообразующего предприятия, решавшего наряду с производственными и социальные, и коммунальные, и многие другие вопросы. Сегодня ситуация иная: частные компании заниматься благотворительностью не обязаны. Тем не менее многие из них по-прежнему берут на себя дополнительные функции. Но теперь перспективы развития территорий зависят от уровня социальной ответственности бизнеса, а также от того, удается ли местным властям выстроить с ним партнерские отношения. О том, что сообща можно сделать многое, рассказал глава Качканарского городского округа (КГО) Андрей Ярославцев.

У вашего муниципального образования очень хороший сайт: это не формальный "рупор администрации", а живой ресурс, насыщенный самой разной информацией. В частности, я заметила, как много внимания местные власти уделяют работе с бизнесом, с потенциальными инвесторами.

Андрей Ярославцев: Да, это одно из ключевых направлений нашей работы, ведь именно экономика определяет развитие города. В частности, разработан инвестпаспорт с подробным описанием свободных площадок для потенциальных инвесторов, который регулярно обновляется. У нас созданы совет по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и координационный совет по инвестициям, и они работают не формально: любой вопрос можно поднять на наших заседаниях. Это, к слову, особенность жизни в малом городе: здесь нельзя имитировать деятельность.

За последние четыре года Качканар поднялся в областном рейтинге по созданию благоприятного инвестклимата с 37 места на седьмое. Это наглядный результат усилий муниципалитета по работе с бизнесом?

Андрей Ярославцев: Я бы лучше оценил эту деятельность в других цифрах, например, отталкиваясь от количества созданных рабочих мест. Так вот, с 2016 года по 1 декабря 2020-го их появилось 2765, причем, что важно, только 176 - на градообразующем предприятии.

Какие наиболее заметные инвестпроекты уходящего года?

Андрей Ярославцев: Щебеночно-дробильный завод "Северный" проводит техническое перевооружение. Здесь уже создано около 100 новых рабочих мест, в будущем их количество может вырасти до 350. Компания "Строймашсервис" запустила асфальтобетонный завод, создано 30 рабочих мест. Зарегистрировано предприятие "Качканартрансжелезобетон" на базе старого завода ЖБИ. Запуск производства ожидаем в 2021 году, будет создано до 300 рабочих мест. Ну и ключевой проект - развитие предприятия "Металлист", где в этом году сменился собственник. Стоит задача сохранить важное для города литейное производство и в дальнейшем его расширить. Сегодня там около 650 работников, в перспективе штат может вырасти до тысячи человек.

И все же, думаю, не ошибусь, если предположу, что вне конкуренции по объему инвестиций - Качканарский горно-обогатительный комбинат (ЕВРАЗ КГОК).

Андрей Ярославцев: Безусловно. Если общий объем инвестиций в городской округ в 2019 году составил три миллиарда рублей, то доля КГОК - 81 процент. Сейчас там идет масштабное обновление производства, включающее и модернизацию оборудования, и капитальные вложения. Два ключевых проекта 2020 года - новое хвостохранилище и запуск Собственно-Качканарского месторождения (СКМ).

Да, к этому событию ЕВРАЗ готовился не один год, и вот, нынешней осенью здесь началась добыча руды. Что это означает для города?

Андрей Ярославцев: Если вы видели на сайте стратегические документы КГО - и стратегию-2020, и недавно принятую до 2035 года - то вы могли заметить, что одним из трех ключевых направлений остается развитие рудной базы. Город Качканар, собственно, и возник когда-то при карьере. Ввод СКМ, запасов которого хватит минимум на 100 лет, важен не только для города, но и для всей Свердловской области. Вы знаете, что КГОК обеспечивает 64 процента общеобластной добычи полезных ископаемых? То есть СКМ - это и рабочие места на ГОКе, и сопутствующие (для строителей, обслуживающего персонала и т. д.), и обеспечение сырьем Нижнетагильского металлургического комбината (ЕВРАЗ НТМК), и рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Инвестиции ЕВРАЗа в этот проект только на первом этапе составят 6,4 миллиарда рублей, и он не зря включен в перечень стратегических инвестпроектов региона.

От работы ГОКа напрямую и косвенно зависит вся экономика и социальное развитие Качканара, в котором 40 тысяч населения

Многие города в Сибири, на Урале строились вокруг градообразующих предприятий. Сейчас у кого-то из них есть перспектива, у кого-то нет. Качканар - в зеленой зоне благодаря СКМ. В наше время загадывать на сто лет вперед - почти фантастика. И для города очень важно, чтобы у ЕВРАЗа все получилось.

А что может помешать?

Андрей Ярославцев: У ЕВРАЗа есть лицензия на разработку недр, выданная государством, оформлена аренда земельного участка. Но есть внешние факторы, ограничивающие реализацию проекта, в частности люди, которые находятся на незаконно занятой территории. И хотя приняты судебные решения, на основании которых их можно было бы просто выселить, но все же на такие кардинальные шаги руководство компании и власти не идут.

Речь о так называемых буддистах, обосновавшихся на горе Качканар и отказывающихся покидать это место?

Андрей Ярославцев: Да. В разрешении конфликта задействованы региональные власти в лице вице-губернатора Сергея Бидонько. Было найдено компромиссное решение: подписано трехстороннее соглашение между правительством Свердловской области, ЕВРАЗом и буддистской общиной о том, что с 1 ноября община съезжает в поселок Косья, при этом им предоставляется доступ к сооружениям на горе с пятницы по воскресенье. А с понедельника по четверг ЕВРАЗ сможет вести в карьере буровзрывные и добычные работы. Такой распорядок гарантирует безопасность людей. Вроде бы договорились, соглашение подписали, но в последний момент эти договоренности опять оказались под угрозой, и такая непоследовательность создает серьезный риск. ЕВРАЗ неоднократно предлагал жителям общины взять на хранение имущество, однако те дважды отказывались. Правительством области общине выделена земля в Косье для строительства храмового комплекса, при содействии администрации Нижней Туры отсыпана дорога, ведущая к постройкам, им перечислены 26 миллионов рублей на поддержание жизнедеятельности общины.

От работы ГОКа напрямую и косвенно зависит вся экономика и социальное развитие Качканара, в котором 40 тысяч населения. На самом комбинате работают 6 тысяч человек, средняя зарплата около 60 тысяч рублей - высокая не только для города, но и по меркам области и даже России. Это означает высокую покупательскую способность, которая формирует потребительский рынок, создает условия для развития малого бизнеса: в городе зарегистрировано 1237 субъектов МСП, в том числе 382 малых предприятия и 955 ИП. И, когда 6-8 человек мешают дальнейшему развитию целого города, я считаю, это неправильно.

Насколько я знаю, ЕВРАЗ вкладывает огромные деньги и в социальные проекты.

Андрей Ярославцев: Я работаю главой города с 2018 года, за это время у нас подписано соглашений на 1,3 миллиарда рублей.

Это помимо налогов?

Андрей Ярославцев: В части налоговых доходов городского бюджета 56 процентов - доля ЕВРАЗа. Но у нас заключены трехсторонние соглашения с регионом о том, что часть платежей в областной бюджет целевым образом приходит в город. Плюс двусторонние соглашения. Компания ведет большую благотворительную деятельность: работают корпоративные программы "ЕВРАЗ детям", "ЕВРАЗ спорту", "ЕВРАЗ городу" и другие. Все это позволяет Качканару гармонично развиваться.

Андрей Ярославцев: Когда есть партнерские отношения между думой и администрацией, общественностью, бизнесом, проще решать вопросы и на уровне региона. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Так, одним из приоритетов стратегии-2035 стало развитие спорта. Уже построен футбольный спорткомплекс "Олимп", где можно проводить соревнования минимум первой лиги, и такие планы на 2021 год у нас есть. Появилась лыжероллерная трасса с освещением, достраиваем Дворец единоборств, в котором можно будет организовывать соревнования по 9 видам единоборств даже федерального уровня. Проведение масштабных чемпионатов повлечет рост туризма, общепита, гостиничного бизнеса.

Все эти проекты реализованы с помощью ЕВРАЗа?

Андрей Ярославцев: Да, как и третье направление развития города - создание комфортной городской среды. В чем преимущество комплексных программ? Они создают возможности для софинансирования. Построили три спортивных объекта на деньги ЕВРАЗа - в областном правительстве это видят и выделяют городу средства на строительство дорог, благоустройство и т.д. Кстати, наша стратегия-2035 синхронизирована и с программой развития ЕВРАЗа, и с "Пятилеткой развития" Свердловской области и пересекается с большинством нацпроектов, что позволяет привлекать еще и федеральное финансирование. Так, в ближайшее время на средства из разных источников планируется создать в городе межмуниципальное отделение сердечно-сосудистой медицины, оснащенное современным оборудованием. Важнейший проект в сфере образования, тоже совместный с ЕВРАЗом, - центр WorldSkills на базе Качканарского горнопромышленного колледжа. И много иных проектов.

Вообще бизнес в городе очень инициативный и отзывчивый. Наглядный пример - в пандемию все помогали выживать друг другу: власти оказывали поддержку МСП в виде снижения аренды, отсрочки платежей, выдавали льготные займы, а бизнес со своей стороны предоставлял помощь учреждениям здравоохранения, землякам, например, некоторые компании снабжали малоимущих продуктовыми наборами.

Андрей Александрович, горожане на форумах отмечают, что за последние два года Качканар очень изменился в лучшую сторону, и связывают это с избранием вас главой. Вы сам местный?

Андрей Ярославцев: Нет, я из Нижнего Тагила. Но с 2008 года моя жизнь связана с КГОКом и Качканаром. Город мне нравится. И нравится, когда получается что-то изменить. Как я уже говорил, мы приняли комплексную программу и выполняем ее. Сначала многие жители не верили, что объекты будут строиться, дороги ремонтироваться, что ЕВРАЗ станет так масштабно помогать. А дальше пошла цепная реакция: помогает ЕВРАЗ - область тоже выделяет деньги, следом и другие предприниматели начинают вкладываться. Жители это заметили. Поначалу нередко опрокидывали урны, ломали ограждения, мы ставили все на место. Теперь этого практически нет: люди стали беречь свой город.