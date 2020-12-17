На Урале суд подтвердил сговор в строительстве многоэтажки на месте школы

В 2020 году количество гозакупок у единственного поставщика на Среднем Урале выросло в 2,5 раза. Не является ли это благодатной почвой для сговоров? Этот вопрос мы задали руководителю Свердловского УФАС России Дмитрию Шалабодову.

- Действительно, в 2020 году нам поступило 2021 уведомление о заключении контракта с единственным поставщиком, тогда как в 2019-м их было всего 818. Значительная часть договоров (1456) связана с оказанием неотложной медицинской помощи либо с обстоятельствами непреодолимой силы (п.9 ч.1 ст. 93 44-ФЗ). В основном, у единственного поставщика брали крупные партии средств индивидуальной защиты, аппараты ИВЛ, рециркуляторы. А также заказывали услуги дезинфекции помещений, если кто-то из сотрудников заболел COVID-19. Больше всех закупал у единственного поставщика областной минздрав и медучреждения, на их долю приходится 40 процентов контрактов.

Вы анализируете эти контракты? Например, не завышены ли цены?

Дмитрий Шалабодов: Цены и акты выполненных работ проверяют счетные палаты или контрольно-финансовые управления. Мы же оцениваем, правильно выбран способ размещения закупки или нет. Заказчик отправляет в УФАС сам контракт и обоснование, наша задача - установить, была ли причинно-следственная связь между предметом закупки и внешней ситуацией. Если нет, должностное лицо, подписавшее договор, заплатит 50 тысяч рублей штрафа.

Анализируя уведомления о заключении контракта с единственным поставщиком, наши сотрудники выявили в 2020 году более 70 нарушений. В основном, заказчики не соблюдают сроки (они обязаны отправить документы в УФАС в течение одного рабочего дня после подписания договора), забывают приложить текст соглашения. Есть нарушения и при выборе способа размещения закупки, но региональный минздрав в этом не замечен. В целом за 11 месяцев мы получили 47 жалоб от участников торгов, организованных этим ведомством. Из них полностью обоснованной признана только одна, еще одна - частично.

Коллеги-журналисты подсчитали, что содержание туристов в обсерваторах в отелях и на базах отдыха обошлось областному минздраву больше чем в 60 миллионов рублей. Все контракты - с единственными поставщиками, такой соблазн, мне кажется…

Дмитрий Шалабодов: Злоупотребить можно всегда, если есть желание, но мы должны быть объективными. Большую помощь УФАС в работе оказывают прокуратура, МВД, ФСБ, СК, Минфин Свердловской области, счетные палаты: каждую неделю мы получаем от них от 10 до 30 запросов по закупкам. По предоставленным материалам мы возбуждаем дела, привлекаем членов конкурсных комиссий к административной ответственности.

К примеру, именно прокуратура инициировала дело по Камышлову. Три года назад местные чиновники вступили в сговор с предпринимателем, который строил ледовые городки. Его финансировали напрямую через субсидии, без проведения торгов. Дело прошло три судебные инстанции, и все подтвердили, что должностные лица к ответственности привлечены правомерно.

Вы ощущаете спад на рынке госзакупок из-за кризиса?

Дмитрий Шалабодов: Жалоб на госзакупкив этом году поступило 1800: на 7-8 процентов меньше, чем в прошлом. Количество торгов в целом не уменьшилось, но мигрировало в сторону единственного поставщика.

Не злоупотребляют ли заказчики "ковидной" темой, отправляя исполнителей в реестр недобросовестных поставщиков?

Дмитрий Шалабодов: Мы рассмотрели в течение года около 1000 таких заявлений, но фактически удовлетворили треть из них. Легко сказать: "Меня не устраивает поставщик, я расторгаю договор!" Мы заставляем заказчика доказывать документально, что он обращался к подрядчику с тем, что не исполняются сроки контракта, что качество ненадлежащее и т. п. И участник торгов тоже должен доказать, что предпринял все, чтобы выполнить обязательства.

Недавно в Екатеринбурге с помпой открыли школу искусств на улице Советской. Как первое в России учреждение допобразования, построенное по модели ГЧП. А ваше ведомство заявило, что землю застройщик получил в обход закона.

Дмитрий Шалабодов: Надо четко понимать, что это не меценатство, как писали некоторые СМИ. Процедура вывода земельного участка началась еще в 2015 году. Путем запутанной юридической схемы: сначала здание старой школы закрепили на праве хозведения за ЕМУП "СУЭРЖ", землю под ним оформили в аренду. А через два года мэрия дала согласие на то, чтобы СУЭРЖ внес здание в уставной капитал вновь созданного ООО "Дом творчества". Плюс поменяла вид разрешенного использования участка на "многоэтажную жилую застройку", что увеличило его кадастровую стоимость на 12 миллионов. Получив здание школы в качестве оплаты доли, новое юрлицо смогло использовать землю под жилую застройку. При этом такой формы партнерства законом о ГЧП не предусмотрено.

Но ведь бизнес не стоит в очередь на возведение соцобъектов. И помещения 1-2 этажей в новом доме отдали школе искусств.

Дмитрий Шалабодов: Возвращенные в муниципальную собственность помещения оценили в 64 миллиона, то есть ущерба бюджету нет, иначе вся история могла вылиться в уголовное дело. Вопрос о передаче имущества ООО "Дом творчества" администрации Екатеринбурга решился только год назад, и еще не факт, что это произошло бы, если бы не вмешались прокуратура и УФАС.

Земельный кодекс устанавливает разный порядок предоставления в аренду земли под строительство и для других целей. Изменение вида разрешенного использования участка по существу - попытка обойти требования Земельного кодекса о проведении торгов.

После того, как прокуратура отправила 1,5 года назад нам материалы, мы возбудили дело о сговоре между застройщиком и администрацией города по п. 4 ст. 16 ФЗ о защите конкуренции. Судебное решение появилось только недавно. По факту это заслон незаконному выводу земельных участков из муниципальной собственности.

Хорошо, а как надо было сделать с точки зрения закона?

Дмитрий Шалабодов: Либо земельный аукцион, либо договор развития застроенных территорий со сносом ветхо-аварийных объектов и созданием новой социальной инфраструктуры. Если здание старой школы пришло в негодность, что мешало снести его, провести торги, а на вырученную за аренду земли сумму приобрести нежилые помещения у любого лица? Может быть, есть более удобное место для учебного заведения?

Сговоры чаще возникают с муниципальными чиновниками или региональными?

Дмитрий Шалабодов: Нельзя сказать, чаще или реже. В защиту Екатеринбурга - здесь еще довольно высокий уровень законности закупок. В небольших городах существуют проблемы с кадровым обеспечением, поэтому обоснованных жалоб на организаторов торгов уже 50 процентов, а не 30. Но если смотреть в динамике, то за последние годы правовая культура выросла, заказчики изучают нашу административную практику, судебную. На пользу сыграло и появление нового инструмента - предупреждения. В 80 процентах случаев нарушение устраняется уже на этом этапе.