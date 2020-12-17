Закрытые из-за пандемии границы показали: спрос на отдых внутри России есть, потенциал направления огромен. Федеральные власти разрабатывают нацпроект по туризму, а в Свердловской области уже идет работа по созданию первого на Урале туристического кластера "Гора Белая". О роли государства, новом подходе к строительству объектов и первых успехах рассказал генеральный директор управляющей компании туркластера Леонид Гункевич.

Для реализации некоторых проектов на территории вы решили выбрать государственно-частное партнерство (ГЧП). Почему?

Леонид Гункевич: На Западе ГЧП - популярный способ взаимодействия между государством и бизнесом, в России таких сделок пока немного - не тот способ мышления. У нас все считают деньги и стремятся к быстрому результату, забывая о косвенных экономических эффектах. Но и мы придем к развитию формы ГЧП во всех сферах. У нас, например, есть проект - парк Горнозаводской цивилизации. В нем очень важна историческая мысль, которая позволит не только зарабатывать на объекте, но и познакомит людей с историей, даст повод еще больше гордиться регионом. Это часть патриотического воспитания, самосознания, и основным заказчиком проекта в таком виде, думаю, должно быть государство.

Создание туробъекта - это не только про туризм. Это про развитие территории и качество жизни. Возникает объект, к нему тянут сети, дороги, открывается бизнес, растут доходы населения - территория оживает. И, когда люди видят, что о них заботятся, они начинают лучше работать и иначе смотреть на мир, еще больше любить свой город или поселок, остаются жить там. В этом заинтересовано государство.

Создание туристического объекта - это не только про туризм. Мы тянем сети, строим дороги, создаем рабочие места, обеспечиваем заказами смежные предприятия - территория буквально оживает

Мы решили пойти по пути концессий в создании якорных объектов, которые имеют государственную значимость. При таком подходе регион получает инфраструктуру и повышение привлекательности территорий, а потом постепенно рассчитывается с инвесторами. Это небыстрый путь, но результат того стоит.

По сути, строительство туробъектов- это часть комплексного развития территории?

Леонид Гункевич: Развить туризм, не развивая территорию, не создавая там места, где люди будут учиться, лечиться и сочетаться браком, невозможно. Чтобы все наши действия на территории были скоординированы и приводили к цели, мы изначально разработали концепцию и занимаемся территориальным планированием в соответствие с ней. Продумали локации бизнеса и поведем сети туда, где они точно будут востребованы. Это как ремонт в квартире: сначала нужно продумать, где будут светильники и бытовая техника, проштробить стены под розетки и выключатели и лишь потом клеить обои.

Туркластер развивается с конца 2018 года. Что удалось сделать?

Леонид Гункевич: Если продолжить аналогию с ремонтом, мы сейчас в стадии, когда работа идет, но ламинат еще не укладывают. Два года деятельность в основном была связана с земельными вопросами. Мы разработали проекты планировки и межевания территории населенных пунктов, провели градостроительный анализ 153 участков, согласовали для постановки на кадастровый учет тысячи метров троп - готовили территорию 2,5 тысячи квадратных километров для инвестиций. Это сложный процесс, оформление и перевод некоторых участков может занимать до трех лет. Но инвестиции из ниоткуда не возникают. Бизнесу нужны понятные документы по территории, на которую он приходит. Все это время занимаемся общим маркетингом территории, объединяем разрозненные бизнесы, создаем взаимосвязи между резидентами и комплексные турпредложения. И поддерживаем достаточный уровень информационной открытости. Потому что территориальное планирование - процесс длительный и строго регламентированный.

Как-то можно ускорить и упростить процедуры?

Леонид Гункевич: Любое ускорение может повлечь оспаривание процессов. Изменения должны быть согласованы с населением - и мы проходим через процедуры общественных слушаний. Вовлекаем жителей в обсуждение проектов в разных форматах - через регулярные открытые встречи, сбор идей, опросы. Каждая процедура занимает достаточное количество времени, но важно соблюсти все.

У нас накопились компетенции и есть инициативы по законодательным изменениям, которые будут полезны. Есть предложение по разработке требований и условий предоставления участков земель особо охраняемых природных территорий, чтобы устранить неопределенность в этом вопросе. Предложение по установлению правил предоставления земельных участков в ограниченное пользование для обустройства экотроп. Также мы выступаем за разрешение деятельности по агротуризму на землях сельхозназначения путем внесения изменений в Земельный кодекс РФ.

Расскажите о дальнейших планах кластера.

Леонид Гункевич: У нас три якорных проекта. Во-первых, горнолыжный комплекс. Мы провели проектно-изыскательные работы, разработали градостроительную документацию, техтребования. В 2021 году начнем проектирование новой канатной дороги, трасс и системы оснежения. В планах - выйти на концессионное соглашение. Есть потенциальный партнер - компания Bartholet. Она рассматривает участие на принципах ГЧП. Также начнем подготовку большого земельного участка рядом с горой для размещения на нем объектов резидентов - будем строить проезды, прокладывать электрические сети и газопровод.

Второй "якорь" - экомаршрут по реке Чусовой. Работаем над межрегиональным соглашением с Пермским краем о создании системы причалов и сопутствующих объектов: пунктов проката, сервисных зон, общего благоустройства. Объем затрат первого этапа - около 1,8 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда - частные инвестиции. Этот проект тоже может быть реализован по концессии. Ведем переговоры и ищем инвесторов. Работаем над мастер-планом. Прямо сейчас команда проводит интервью со стейкхолдерами территории - организаторами туров по Чусовой, местными сообществами. В следующем году приступим к проектированию гранд-причала в деревне Усть-Утка.

Третье направление - Висим. Здесь планируется создать первый на Урале тематический парк Горнозаводской цивилизации: с регулярными шоу-реконструкциями исторических событий, коммерческими объектами и стилизованными местами размещения. Также для Висима прорабатываем с экспертами создание парка дикой природы Урала: открытые вольеры для животных, гостевые дома, навесная тропа, смотровые площадки, реконструкция ипподрома и создание конного клуба.

И когда же завершится работа над созданием туркластера "Гора Белая"?

Леонид Гункевич: Интерес со стороны инвесторов есть. Технически есть готовность проектировать и строить. Но многое зависит от финансирования. Для предметного разговора с инвесторами и финансовыми институтами нужна проектно-сметная документация. Важна инфраструктура - сети, дороги.

Понимание, что нужно вкладываться в развитие туризма сегодня у власти есть. Способ развития территорий через создание туркластеров принят за базовый для всей страны. Губернатор Евгений Куйвашев выбрал этот путь еще в 2018 году, когда принял решение о создании туркластера. Думаю, поддержка проектов со стороны региона и федеральных структур будет. Сейчас самое время развивать внутренний туризм. Он в том числе дает ответ на вопрос, как будут жить люди на той или иной территории через несколько лет, будет ли она умирающей или развивающейся.