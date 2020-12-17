В Тюменской области, на родине советской сгущенки, инвесторы не решились возобновить ее производство.

В регионе надои нынче знатные, летом молока в избытке. Пускать весь объем на выпуск скоропортящихся продуктов не позволяет потолок покупательского спроса. Переработчики уповают на продукты длительного хранения - к примеру, молоко стерилизованное, ультрапастеризованное, концентрированное, сухое. Преимущество последнего в универсальности использования. Его, если нет затоваривания, проще реализовать в России и за рубежом. Вместо сухого можно, конечно, и сгущенное делать, но тут, предупреждают отраслевые эксперты, рисков больше - рынок предельно насыщен.

Сейчас уже подзабылось, что когда-то сгущенка была великим дефицитом. В начале 1980-х со стартом в СССР продовольственной программы за ее производство вынуждены были взяться даже металлурги с машиностроителями. Автору этих строк довелось лакомиться "фляжной" сгущенкой, изготовленной на секретном уральском заводе, входящем в авиакосмический комплекс. У предприятия была собственная ферма. Между тем в соседней Тюменской области, а именно в селе Ситниково, работал на всю мощь крупный молочно-консервный комбинат. Но его продукция уходила преимущественно в города и поселки нефтегазового Севера. Они снабжались "по первой категории".

Именно в Ситниково впервые в Советском Союзе был поставлен на поток выпуск консервированного молочного десерта по заимствованной в США технологии. Событие произошло без малого 90 лет назад - спустя полвека с лишним после первого завоза в Санкт-Петербург и Москву партии швейцарской сгущенки (продавали ее сначала почему-то в аптеках). Уроженец Тобольска Дмитрий Менделеев увидел в новом продукте, простом, по словам ученого, в изготовлении, отличную возможность для молочных хозяйств наладить крепкую экономику через поставки консервов в торговые лавки России и европейских стран, для нужд армии и флота. Первый специализированный завод под Оренбургом заработал еще в 1881-м, да недолго продержался. В последующие десятилетия был предпринят еще ряд попыток наладить массовое производство сгущенки. Она по качеству обычно не уступала швейцарской, но обходилась дороже. Видимо, поэтому выйти на внушительные объемы так и не удалось.

Тюменских переработчиков стали вытеснять с рынка конкуренты, значительно снизившие себестоимость за счет разбавления молока растительными добавками

Ситниковская сгущенка, которую по спецзаказу делали даже для космонавтов, стала в советскую эпоху легендарным брендом. Тем не менее нынешние владельцы комбината отказались-таки от нее в пользу других молочных продуктов. Объясняют это "нечестной игрой" на отечественном рынке: тюменских переработчиков стали вытеснять конкуренты, значительно снизившие себестоимость производства за счет разбавления молока растительными добавками. Покупатель, соблазненный низкой ценой, о них подчас не догадывался. Аргумент весомый. В 2017 году, когда еще не был принят жесткий регламент маркировки так называемых молокосодержащих продуктов, из 27 образцов сгущенки, взятых из магазинов на лабораторное исследование, почти половина оказалась не соответствующей заявленным стандартам. Это была либо подделка с ингредиентами в виде растительных жиров и крахмала, либо низкокачественный продукт, выпущенный с нарушениями технологии.

Еще одно тюменское предприятие, где издавна производили гостовскую сгущенку, - Ялуторовский комбинат - свернуло ее выпуск в связи с износом оборудования. Руководители холдинга, в состав которого входит предприятие, посчитали экономически нецелесообразным инвестировать в реконструкцию цеха в Сибири при наличии производства в западной зоне РФ.

После ухода Тюменской области с рынка сгущенного молока принято считать, что в Уральском федеральном округе не осталось ни одного производителя сей сладости. Это не совсем так. Специализированный завод есть в Челябинской области, только в рознице он не представлен, поскольку выпускаемая здесь сгущенка-варенка предназначена для кондитеров и отгружается в емкостях от 10 кило весом. И к "классике" отношения не имеет. Вот типичный состав: сахар, вода, глюкозный сироп, сухое обезжиренное молоко, масла сливочное и пальмовое, краситель, загуститель.

Ну а каковы же перспективы сгущенки - настоящей и с заменителями молока? Не перейдет ли она в разряд "уходящих" продуктов?

Вот мнение эксперта молокоперерабатывающей отрасли Ирины Тачкиной:

- Продуктом массового спроса сгущенка, несомненно, остается, хотя наблюдается снижение интереса. Динамика производства отрицательная. В прошлом году, к примеру, оно сократилось сразу на 7,6 процента по сравнению с 2018-м. Экспорт, к сожалению, также снижался, - констатирует она. - Темпы подорожания сгущенного молока опережали средний уровень инфляции. Впрочем, потребители ориентируются не только на цену. Многих отпугивает высокая калорийность.

Между тем

В РФ лишь на территории УрФО есть объекты арт-искусства в честь сгущенки. Один из них представляет собой разрисованный соответствующим образом большой бак заброшенной котельной в Екатеринбурге. Второй - водруженную в Сургуте напротив центра молодежного дизайна на небольшой постамент 2,5-метровую банку, вспоротую открывашкой. Ну а самая вместительная на планете банка сгущенки - это стилизованная под нее емкость на заводе сжижения природного газа (СПГ) в заполярной Сабетте на Ямале. Недавно произошел обратный процесс: обыкновенные жестянки "под СПГ" заполнили самой настоящей сгущенкой (на фото). Правда, это партия сувенирного подарочного продукта, не для продажи.