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17.12.2020 13:35
Рубрика: Власть

Спикер парламента Ямала анализирует итоги законодательной пятилетки

Текст: Лилия Горохова
Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин представил доклад о состоянии и развитии законодательства автономного округа в 2015 - 2020 годах. Основная цель документа - обеспечение высокого качества регионального законодательства. Детальный анализ правотворческой деятельности проводится ежегодно, однако впервые экспертной оценке подвергся весь правовой массив за шестой созыв.
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

Всего за анализируемый период рассмотрено 686 законов, из которых наибольшее количество отнесено к вопросам, связанным с конституционным строем, государственным управлением, бюджетными отношениями, проведением гибкой налоговой политики в отношении хозяйствующих субъектов. В докладе отмечается снижение динамики прироста базовых и инструктивных законов, не обладающих классическим нормативным характером. По мнению спикера, это свидетельствует об успешной работе предыдущих созывов окружного парламента, позволившей сформировать качественную региональную законодательную базу по большинству направлений внутренней политики.

"Законодательство автономного округа является одним из самых проработанных в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. Оно стабильно, сохраняет социальную направленность и ориентировано на создание условий для комплексного и равномерного социально-экономического развития Арктической зоны России. Отвечает современным реалиям и соответствует национальным целям и задачам развития России", - подчеркнул Сергей Ямкин.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
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В последние пять лет депутаты уделяли значительное внимание регламентации новых сфер общественных отношений с учетом заявленных приоритетов государственной политики и стратегических задач социально-экономического развития автономного округа.

"Мощную поддержку получили институты гражданского общества, местное самоуправление, субъекты предпринимательской деятельности. Большая работа проведена по подготовке законов, определяющих государственную политику Арктической зоны России. Предприняты усилия по урегулированию вопросов особых экономических зон. Принятые законодательные решения создали хороший задел для решения комплекса вопросов в области соцполитики", - рассказал спикер ямальского парламента.

Своеобразным трендом шестого созыва стала конструктивная работа всех субъектов права по совершенствованию законодательства в сфере социальной политики, которое, по словам Сергея Ямкина, имеет свой ямальский аспект.

- Во-первых, оно практически не дублирует федеральные нормы, во-вторых, всегда корректировалось в максимально сжатые сроки, в-третьих, расширило правовые компетенции всех субъектов в части оказания социальной поддержки и социального обслуживания населения. Все изменения вносились исходя из принципа адресности и нуждаемости, а также эффективности мер социальной поддержки. На сегодняшний день ямальская система льгот одна из самых оптимальных и адаптированных, - пояснил Сергей Ямкин.

Дополнительно отмечена новаторская работа по развитию системы государственных гарантий в сфере образования детей, ведущих совместно с родителями традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. В частности, возмещение расходов на организацию бесплатной перевозки обучающихся, предоставление им горячего питания, ведение образовательного процесса с учетом традиционных особенностей.

Особое внимание законодатели уделяли молодежи и подрастающему поколению, формированию негативного отношения к вредным привычкам, патриотическому воспитанию, созданию безбарьерной среды для инвалидов.

Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО
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Спикер отметил тесное взаимодействие законодательной и исполнительной власти региона в вопросах обеспечения стабильности налоговой системы и повышения ее привлекательности для инвесторов. Так, были учтены практически все инструменты налогового стимулирования для бизнеса, оптимизированы налоговые льготы, уточнен порядок проведения антикризисных мер. Как результат - двукратный рост налоговых поступлений в бюджет и увеличение предпринимательского сообщества.

Значительное внимание уделялось вопросам правоотношений в сфере государственного управления, безопасности и охраны правопорядка, общественного контроля, совершенствования коррупционного законодательства и реализации права граждан на обращение. Создана новая модель местного самоуправления, что в конечном итоге позволило оптимизировать расходы бюджета и упростить саму систему управления. Изменения коснулись природоресурсного и экологического законодательства, проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, поддержки участников долевого строительства.

Основываясь на результатах мониторинга и независимого экспертного мнения, спикер обозначил ряд задач депутатам седьмого созыва: совершенствовать имеющиеся законодательные акты, завершить работу по актуализации правовой базы региона, уделить внимание нормативному обеспечению реализации национальных проектов и соблюдению антикоррупционных требований. Также предложено усилить работу в части реализации права субъекта на законодательную инициативу с учетом предложений земляков. Отметим: сегодня в Государственной думе РФ в первом чтении принято предложение ямальских законодателей по внесению изменений в Трудовой кодекс в части предоставления времени отдыха многодетным семьям.

Председатель Законодательного собрания Ямала поблагодарил всех участников законотворческого процесса за слаженную работу и выразил уверенность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве по совершенствованию законодательного пространства региона.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

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