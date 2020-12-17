В преддверии Нового года волонтеры добровольческого движения "Круговорот" провели в Тюмени акцию "Экодвор". Сдать несколько видов пластика, бумагу, картон, стекло, ветошь и совсем уж редкие фракции - блистеры от таблеток, зубные щетки и бритвенные станки - горожан позвали в центральный район: рассортированными отходами грузовичок заполняли на стоянке неподалеку от университетской библиотеки. Тот, кто располагал временем, мог в кафе по соседству под руководством специалиста написать карту желаний на ближайшие три года, а также обменяться елочными игрушками и сфотографироваться на память в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

- Программа "Экодвор" должна быть реализована по всей стране с июля 2020-го по июль 2021-го, но мы к ней присоединились только в октябре, поэтому сейчас работаем в ускоренном темпе, - объяснила руководитель "Круговорота" Кристина Шелемеха. - Это не просто прием вторсырья от населения, а небольшие праздники по всему городу с участием аниматоров и другими активностями.

За первые полчаса расставленные на парковке огромные мешки заполнились на треть: кто-то доставлял накопленные отходы на личном авто, жители ближайших многоэтажек несли в руках коробки и пакеты.

Из зубных щеток делают хозяйственные воронки и авторучки, из пластика, отделенного от блистеров, - тазы

Екатерина Саитова вывезла из дома полный багажник добра, причем в некоторых узлах волонтеры обнаружили новые игрушки и посуду, которые передадут партнерским магазинам.

- Экологической темой интересуюсь со школы: писала сочинения и даже разрабатывала проект строительства в родном Салехарде мусороперерабатывающего завода. Сортировать отходы, ходить в магазины с экосумкой приучила и маму, и бабушку, а коллег - повторно использовать бумагу в принтере. Коллективом мы сдали несколько тонн макулатуры, взамен получили саженцы и устроили перед офисом аллею. Чаще всего большие объемы вторсырья привожу сразу на склад "Круговорота", а тут захотела поддержать девчонок на уличном мероприятии, - похвасталась Катя.

Останавливались у парковки и спешащие по делам тюменцы, без стеснения интересовались: а деньги даете? Сколько? Волонтер Анна Кокарева терпеливо объясняла, что "Экодвор", как и движение "Круговорот" - проекты на общественных началах.

- Собираем ходовое вторсырье, сортируем его и сдаем. Вырученные средства тратим в основном на аренду склада. Вот такой замкнутый цикл получается… Конечно, во дворах сейчас устанавливают контейнеры для разных видов отходов, но мы, в отличие от обслуживающих их компаний, принимаем, копим и безвозмездно отправляем на переработку редкие фракции, - рассказала Анна. - Из зубных щеток в Москве делают хозяйственные воронки и авторучки, из пластика, отделенного от блистеров, - тазы.

Руководитель "Круговорота" добавляет, что в ближайшем будущем пересмотрит концепцию движения и, скорее всего, зарегистрирует НКО, чтобы участвовать в конкурсах от неправительственных организаций. В любом случае экоактивисты намерены продолжать воспитывать горожан и делать это грамотно и терпеливо - как операторы горячей линии.

Кстати, с 13 декабря "Круговорот" запустил еще один тематический проект. Отныне выполнять заявки тюменцев по вывозу больших объемов отходов будет "Экотакси". Вторсырье от 20 килограммов водитель бесплатно заберет прямо от двери дома. За мешки меньшего веса придется доплатить символическую сумму. Кристина Шелемеха уверена, что программа приживется и станет популярной, особенно у молодых мам и пенсионеров.

Между тем

Благодаря волонтерскому проекту "Экодвор", который объединил тюменцев уже в пяти районах областного центра, можно составить коллективный портрет жителя регионального центра. Наиболее деятельно собирают и сортируют отходы молодые семьи из Тюменской слободы, нового микрорайона. Не отстают от них зареченцы. А вот обитателей центра и окраинного Мыса экоактивистами не назовешь.