Тюменские застройщики сохранили темпы ввода жилья и соцобъектов в период пандемии

Как принято, во второй декаде декабря подводят итоги завершающегося года и оценивают свои шансы на будущий сезон. С чем же на этот раз финиширует Тюменская область?

Согласно документу, опубликованному на местном портале органов государственной власти, за девять месяцев в регионе отмечен рост промышленного производства, причем во многом благодаря обрабатывающему сектору. В пандемию область не сдала позиции в развитии сельского хозяйства и полностью обеспечивала себя привычными товарами, а также поставляла их соседям. Инвестиционные проекты тоже получили "зеленый свет" (объем вложений за первые полгода достиг 143,2 млрд рублей), при этом наибольший объем инвестиций был направлен производственным компаниям. К счастью, стабильной в Западной Сибири остается демографическая ситуация. На 1 сентября численность населения области составила 1540,8 тыс. человек. Тюмень даже фиксирует ощутимый естественный (942 человека) и миграционный (2449 человек) прирост. Показатели рождаемости вывели территорию в десятку лидеров по России.

Итак, за январь-сентябрь текущего года индекс промышленного производства составил 127,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. По России этот показатель - 97,1 процента. Лучше всего себя "чувствовали" такие направления как производство химии и химических продуктов (индекс 284,2 процента к уровню 2019 года), кокса и нефтепродуктов (143,1 процента), компьютеров, электронных и оптических изделий (137,5 процента), резиновых и пластмассовых изделий (129,7 процента), машин и оборудования (115,1 процента), прочих транспортных средств (106,3 процента). Индекс производства в секторе "Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" остановился на отметке 120,6 процента, что больше среднероссийского на 26,4 процента. Ненамного Тюменская область отстала от среднероссийских показателей по добыче полезных ископаемых (91,9 процента против 93,5 процента) и обеспечению электрической энергией, газом и паром (94,2 процента против 97,3 процента).

Фото: Пресс-служба ООО "ЗапСибНефтехим"

Тюменские сельхозкомпании за девять месяцев 2020-го года произвели 105,7 тыс. тонн мяса в живом весе, 433,5 тыс. тонн молока, 1174,8 млн штук яиц на общую сумму 53,6 млрд рублей (индекс - 102,6 процента). Отметим, что производители молока нарастили объем на 4,1 процента (надой на корову составил 5783 кг - это без учета субъектов малого предпринимательства), а вот выпуск мяса и яиц сократился на один процент. Тюменские аграрии, по данным областного департамента АПК, к 1 октября намолотили 1386,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, собрали 309 тыс. тонн картофеля и 88,8 тыс. тонн овощей.

В период пандемии местные застройщики оперативно перешли на новые условия труда, поэтому сохранили объемы жилищного строительства. Как отчитался на днях на встрече с руководителями строительных организаций заместитель губернатора Тюменской области, начальник главного управления строительства Сергей Шустов, по итогам года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" ожидается ввод 1 млн 474 тысяч кв. м., в следующем же году цифра, определенная для региона, будет больше - 1 млн 560 тысяч кв. м. С января по сентябрь в регионе сдали 705,2 тыс. квадратных метров жилья. В расчете на тысячу человек ввод составил 461,5 кв. метра, что в 1,4 раза выше среднероссийского уровня.

В Тюмени не прекратили выполнять обязательства по возведению социальных объектов, которые очень нужны жителям и областного центра, и глубинки. Нынче тут появилось семь школ на две тысячи мест. В будущем, несмотря на дефицитный бюджет, регион прирастет еще на шесть общеобразовательных учебных заведений. Буквально на днях в деревне Касьянова Вагайского района взамен старой деревянной школы открылась современная модульная - по такому же принципу поменяли площадку в деревне Епанчина Тобольского района накануне Дня знаний. За несколько лет руководство области обещает перестроить образовательные площадки еще в 27 малых населенных пунктах. Уже готов принять учеников двухэтажный добротный храм знаний площадью более 8 тысяч "квадратов" в поселке Молодежном Тюменского района - его ждали больше десяти лет, а детей все это время возили в соседнее село Перевалово. К слову, эту школу поставили с нуля за год.

Детских садов в Тюменской области в непростом 2020-м году появилось пять: местами обеспечили маленьких жителей тюменских микрорайонов Суходолье, Ямальский-1, Войновка, Европейский и ЖК "Апрель". До конца 2021 года строители намерены завершить работы еще на семи садиках. В главном управлении строительства подчеркивают, что ввод в строй 12 зданий для дошкольников позволит открыть более 6 тысяч мест.

Кстати, скорую работу в строительном секторе удается совершать благодаря переменам в регламенте. Если восемь лет назад для получения разрешительных документов застройщикам нужно было пройти около 30 процедур за 360 дней, то теперь - всего лишь четыре и за 46 дней, причем многие услуги можно получать в электронном виде, экономя время.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

По реализации потребительских товаров на душу населения Тюменская область заняла четвертое место среди субъектов Российской Федерации с цифрой 198,7 тысячи рублей. Вообще же за девять месяцев 2020 года населению было продано товаров на сумму 303,6 млрд рублей, а услуг оказано на 62,8 млрд рублей (на душу населения - 41,1 тыс. рублей).

По данным Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот с учетом взаимной торговли со странами ЕАЭС составил 1574,8 млн американских долларов (экспорт 389,8 млн долларов, импорт 1185 млн долларов). На экспорт тюменцы больше всего отправили товары химической промышленности - полипропилен и полиэтилен (на сумму 177,8 млн долларов). На втором месте в экспортной линейке расположились сжиженные углеводородные газы (на сумму 111,1 млн долларов). Вывозили за пределы региона машины и оборудование, фанеру и пиломатериалы, продовольственные товары и сельхозсырье. Основные поставки осуществлялись в Нидерланды, Польшу, Финляндию. Главным поставщиком товаров для Западной Сибири стали Китай, Германия, Италия, Корея. Больше всего сюда ввозили машины и оборудование, металлические изделия, продукцию химической промышленности.

Не забудем упомянуть и про достижения в тюменской культуре. Ей пришлось непросто в минувшие месяцы, но специалисты сферы сделали все, чтобы не лишать жителей театральных, библиотечных, музейных, концертных событий, ремесленных мастер-классов, обмена опытом на круглых столах, пусть и в виртуальном формате. На прошлой неделе в областном центре презентовали выставку "Итоги реализации национального проекта "Культура" в Уральском федеральном округе", организованную минкультом страны. Высоким гостям из соседних регионов УрФО предложили ознакомиться с фотоэкспозицией по наиболее масштабным проектам: создание модельных библиотек, оснащение школ искусств, проведение фестивалей, открытие виртуальных концертных залов, реставрация и строительство домов культуры. Далее на мониторинговом совещании с участием заместителя министра культуры Ольги Яриловой тюменцы рассказали об успешном опыте при проведении внеклассных занятий для школьников в мультимедийном парке "Россия - моя история", развитии движения "Волонтеры культуры", использовании цифровых технологий.

В общем, задел на будущий год у региона серьезный. Планов действительно много. Есть намерение выполнить их в срок.