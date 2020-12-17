Новости

В Чечне двое неизвестных напали на пост ДПС 09:30
Диагностические комплексы открыты в 30 центрах госуслуг Москвы 09:23
Оперштаб: Еще 5777 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:06
Врач назвал причину повторной госпитализации после лечения COVID-19 08:58
В Токио увеличилось число заразившихся коронавирусом 08:55
Юрист объяснила, почему нужно погасить долги до Нового года 08:50
"Спутник V" вошел в бразильский план вакцинации от коронавируса 07:30
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум 07:09
Нарколог назвал безвредную норму спиртного 06:50
Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране 06:43
Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 06:31
В Новосибирске активиста "Свидетелей Иеговы" осудили за экстремизм 05:54
В Новой Зеландии прививки от COVID-19 начнут делать летом 2021 года 05:35
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами 05:14
В Дании с 17 декабря закроют магазины и торговые центры 04:33
В Японии из-за снегопада нарушено энергоснабжение 9 тысяч домов 04:18
Российский теплоход доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи 03:46
Пенс с супругой сделают прививку от коронавируса в присутствии прессы 03:15
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится 03:10
Вакцина Pfizer вызвала сильную аллергию у привитого от COVID-19 в США 02:45
В США власти восточных штатов ввели режим ЧС из-за снегопадов 02:44
В Египте в результате ДТП погибли семь человек 02:20
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 02:05
В минздраве Сирии сообщили о росте случаев COVID-19 02:02
Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 09:06

Игра с клиентом

Уральский бизнес активно переводит услуги в онлайн и использует новые форматы
Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 284(8338)
На поддержку малого и среднего бизнеса в регионе с начала года направили 18,5 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Интересно, что большую часть этих средств предприниматели вложили в онлайн-трансформацию бизнеса: открытие интернет-магазинов, выход на международные маркетплейсы, разработку цифровых аналогов офлайн-услуг.
Компании и организации, оказывающие различные услуги, в пандемию научились работать онлайн в любых условиях. Фото: Татьяна Андреева/РГ Компании и организации, оказывающие различные услуги, в пандемию научились работать онлайн в любых условиях. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Компании и организации, оказывающие различные услуги, в пандемию научились работать онлайн в любых условиях. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Так, уральская сеть ресторанов внедрила в почтовую рассылку элементы геймификации. Клиенту предлагается во время оформления заказа разгадать ребус и в подарок получить бесплатный десерт - благодаря этой игре средний чек заведения вырос на 15 процентов. А основатели фабрики-кухни использовали для привлечения клиентов "ТикТок": выкладывали короткие мультипликационные каламбуры о разных блюдах.

Голосовой помощник "Алиса" поможет клиентам Почты России

- Канал имеет довольно высокий уровень вовлечения, и недавно на нем запустили функцию рекламного кабинета. Это позволяет локальному бизнесу продвигать свой бренд новыми способами и зарабатывать на просмотрах, собирая целевую аудиторию, - поясняет Светлана Бутянова, директор соцсети по бизнес-маркетингу в Восточной Европе.

Для некоторых компаний видеоролики стали способом не просто продвижения, но и выживания на рынке, допустим, для фитнес-клубов. Хотя сотрудники этой индустрии отмечают: онлайн-тренировки не единственное, что выручило в кризис столь низкомаржинальный бизнес.

Еще в прошлом году большинство менеджеров не задумывалось не то что о введении онлайн-сервисов - даже об оцифровке клиентской базы

- Еще три года назад процесс сопровождения клиента не был автоматизирован: он ждал продления абонемента неделю, а его заявку с трудом можно было отыскать в электронной почте. Сейчас наша система не упускает ни один запрос, показывая, откуда пришел заказчик. Это помогло перейти на удаленку без больших потерь, - говорит Надежда Кузнецова, руководитель департамента продаж сети фитнес-клубов.

Предприниматели также признаются: общение с клиентами через мессенджеры, кол-центры только кажется обыденным. Еще в прошлом году большинство менеджеров не задумывалось не то что о введении онлайн-сервисов - даже об оцифровке клиентской базы. В период пандемии, по оценкам экспертов, каждая пятая российская компания впервые начала применять в работе интернет-инструменты.

Несмотря на то что высокий уровень цифровизации имеет лишь 11 процентов компаний в России, адаптация к новым технологиям идет активно. Судя по итогам третьего исследования, которое провел крупный банк совместно со школой управления "Сколково", доля "продвинутых" средних компаний равна 20 процентам, в два раза меньше она у ИП, у малых и микропредприятий колеблется в диапазоне от двух до 15 процентов.

- Мы оцениваем индекс цифровизации бизнеса по пяти критериям: продвижению в Интернете, интеграции технологий в бизнес-процессы, каналам передачи и хранения информации, информбезопасности и обучению кадров цифровым навыкам. Последнему уделяется меньше всего внимания, - рассказывает Надия Черкасова, зампрезидента-председателя правления банка.

Фото: iStock
Томские ученые придумали, как отучить менеджеров грубить клиентам

По ее мнению, компании недооценивают, что такие вложения могут в будущем оптимизировать большую часть расходов.

Интересно, что подавляющую часть цифровых проектов бизнес решил сохранить и после пандемии. Команда руководителей известной в регионе викторины для баров и ресторанов была уверена: нишу в офлайне ничто не заменит. Но в 2019 году запустила онлайн-продукт, который весной фактически спас проект. На первых порах он приносил до пяти процентов выручки, сейчас - около 15.

- Сегодня под этим брендом еще развиваются онлайн-магазин квизов, конвейер для написания развлекательного контента. Вместо двух игр в месяц мы начали генерировать более 20, а уникальность вопросов отслеживать с помощью тегов - разметки по ключевым словам. Кстати, авторские права тоже защищены: спустя некоторое время система автоматически удаляет игру, - делится опытом Антон Писчиков, учредитель группы компаний.

Как и другие бизнесмены, он уверен: современное предприятие - это гибрид технологий и существующих продуктов.

Справка "РГ"

В секторе малого и среднего бизнеса Свердловской области работает треть населения региона, а его доля в валовом региональном продукте составляет 31 процент. По числу зарегистрированных предпринимателей (их свыше 192 тысяч, в том числе 37 тысяч самозанятых) регион входит в первую пятерку в стране.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
В ВОЗ опасаются срыва глобальной программы вакцинации от COVID-19
В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится