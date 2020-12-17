На поддержку малого и среднего бизнеса в регионе с начала года направили 18,5 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов. Интересно, что большую часть этих средств предприниматели вложили в онлайн-трансформацию бизнеса: открытие интернет-магазинов, выход на международные маркетплейсы, разработку цифровых аналогов офлайн-услуг.

Так, уральская сеть ресторанов внедрила в почтовую рассылку элементы геймификации. Клиенту предлагается во время оформления заказа разгадать ребус и в подарок получить бесплатный десерт - благодаря этой игре средний чек заведения вырос на 15 процентов. А основатели фабрики-кухни использовали для привлечения клиентов "ТикТок": выкладывали короткие мультипликационные каламбуры о разных блюдах.

- Канал имеет довольно высокий уровень вовлечения, и недавно на нем запустили функцию рекламного кабинета. Это позволяет локальному бизнесу продвигать свой бренд новыми способами и зарабатывать на просмотрах, собирая целевую аудиторию, - поясняет Светлана Бутянова, директор соцсети по бизнес-маркетингу в Восточной Европе.

Для некоторых компаний видеоролики стали способом не просто продвижения, но и выживания на рынке, допустим, для фитнес-клубов. Хотя сотрудники этой индустрии отмечают: онлайн-тренировки не единственное, что выручило в кризис столь низкомаржинальный бизнес.

Еще в прошлом году большинство менеджеров не задумывалось не то что о введении онлайн-сервисов - даже об оцифровке клиентской базы

- Еще три года назад процесс сопровождения клиента не был автоматизирован: он ждал продления абонемента неделю, а его заявку с трудом можно было отыскать в электронной почте. Сейчас наша система не упускает ни один запрос, показывая, откуда пришел заказчик. Это помогло перейти на удаленку без больших потерь, - говорит Надежда Кузнецова, руководитель департамента продаж сети фитнес-клубов.

Предприниматели также признаются: общение с клиентами через мессенджеры, кол-центры только кажется обыденным. Еще в прошлом году большинство менеджеров не задумывалось не то что о введении онлайн-сервисов - даже об оцифровке клиентской базы. В период пандемии, по оценкам экспертов, каждая пятая российская компания впервые начала применять в работе интернет-инструменты.

Несмотря на то что высокий уровень цифровизации имеет лишь 11 процентов компаний в России, адаптация к новым технологиям идет активно. Судя по итогам третьего исследования, которое провел крупный банк совместно со школой управления "Сколково", доля "продвинутых" средних компаний равна 20 процентам, в два раза меньше она у ИП, у малых и микропредприятий колеблется в диапазоне от двух до 15 процентов.

- Мы оцениваем индекс цифровизации бизнеса по пяти критериям: продвижению в Интернете, интеграции технологий в бизнес-процессы, каналам передачи и хранения информации, информбезопасности и обучению кадров цифровым навыкам. Последнему уделяется меньше всего внимания, - рассказывает Надия Черкасова, зампрезидента-председателя правления банка.

По ее мнению, компании недооценивают, что такие вложения могут в будущем оптимизировать большую часть расходов.

Интересно, что подавляющую часть цифровых проектов бизнес решил сохранить и после пандемии. Команда руководителей известной в регионе викторины для баров и ресторанов была уверена: нишу в офлайне ничто не заменит. Но в 2019 году запустила онлайн-продукт, который весной фактически спас проект. На первых порах он приносил до пяти процентов выручки, сейчас - около 15.

- Сегодня под этим брендом еще развиваются онлайн-магазин квизов, конвейер для написания развлекательного контента. Вместо двух игр в месяц мы начали генерировать более 20, а уникальность вопросов отслеживать с помощью тегов - разметки по ключевым словам. Кстати, авторские права тоже защищены: спустя некоторое время система автоматически удаляет игру, - делится опытом Антон Писчиков, учредитель группы компаний.

Как и другие бизнесмены, он уверен: современное предприятие - это гибрид технологий и существующих продуктов.

Справка "РГ"

В секторе малого и среднего бизнеса Свердловской области работает треть населения региона, а его доля в валовом региональном продукте составляет 31 процент. По числу зарегистрированных предпринимателей (их свыше 192 тысяч, в том числе 37 тысяч самозанятых) регион входит в первую пятерку в стране.