Новости

В Чечне двое неизвестных напали на пост ДПС 09:30
Диагностические комплексы открыты в 30 центрах госуслуг Москвы 09:23
Оперштаб: Еще 5777 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:06
Врач назвал причину повторной госпитализации после лечения COVID-19 08:58
В Токио увеличилось число заразившихся коронавирусом 08:55
Юрист объяснила, почему нужно погасить долги до Нового года 08:50
"Спутник V" вошел в бразильский план вакцинации от коронавируса 07:30
Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум 07:09
Нарколог назвал безвредную норму спиртного 06:50
Парламент Молдавии одобрил снижение пенсионного возраста в стране 06:43
Вьетнам начал испытания на людях собственной вакцины от COVID-19 06:31
В Новосибирске активиста "Свидетелей Иеговы" осудили за экстремизм 05:54
В Новой Зеландии прививки от COVID-19 начнут делать летом 2021 года 05:35
Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами 05:14
В Дании с 17 декабря закроют магазины и торговые центры 04:33
В Японии из-за снегопада нарушено энергоснабжение 9 тысяч домов 04:18
Российский теплоход доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи 03:46
Пенс с супругой сделают прививку от коронавируса в присутствии прессы 03:15
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится 03:10
Вакцина Pfizer вызвала сильную аллергию у привитого от COVID-19 в США 02:45
В США власти восточных штатов ввели режим ЧС из-за снегопадов 02:44
В Египте в результате ДТП погибли семь человек 02:20
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 02:05
В минздраве Сирии сообщили о росте случаев COVID-19 02:02
Миллиардеры мира за 2020 год разбогатели на 1,9 триллиона долларов 01:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
В "РГ" - онлайн-трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
17.12.2020 09:07
Рубрика: Общество

Мусору указали место

На Южном Урале утвердили новую территориальную схему обращения с ТКО
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 284(8338)
Министерство экологии региона завершило корректировку документа, который определяет систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В территориальной схеме обновили список контейнерных площадок, но гораздо более значима перспектива строительства масштабных объектов для сбора, сортировки, переработки мусора.
Фото: Сергей Михеев
В "мусорной" реформе власти нацелены на сортировку отходов на 100%

Их возведение предусмотрено в зонах ответственности всех региональных операторов по обращению с ТКО. Так, в Горном кластере - в Сатке и Аше - должны появиться мусоросортировочные комплексы, намечается также спроектировать и построить новый полигон в Сатке. В Кыштымском кластере предстоит реконструировать сортировочный комплекс в Снежинске, расширить действующий полигон в Кыштыме, эксплуатировать установку для термической утилизации и обезвреживания отходов. В Магнитогорском кластере уже начато строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном вблизи города сталеваров. Перспектива для Карабашского кластера - появление сортировочного предприятия в Миассе. В Челябинском кластере территориальной схемой предусмотрено создание комплекса по сортировке и переработке ТКО у деревни Чишма Сосновского района, а также полигона в Южноуральске. В результате, как ожидается, сократятся потоки мусора, вывозимого на полигон в поселке Полетаево, мощность которого существенно увеличили после закрытия челябинской свалки, находившейся в черте города.

Основная цель терсхемы - построение эффективной системы обращения с отходами - увеличение их переработки и соответственно сокращение доли захоронения вдвое к 2030 году.

Ежегодная корректировка документа - мера вынужденная: необходимо поддерживать его в актуальном состоянии, чтобы корректно определять стоимость услуг региональных операторов, тарифы на вывоз мусора. В этом году документ вообще выносили на общественные обсуждения дважды, за это время поступило 112 обращений с замечаниями и предложениями от федеральных, региональных органов власти, регоператоров, жителей и юридических лиц. Замечания, по словам организаторов, были рассмотрены, большинство учтено.

Активно, к примеру, выступали против расширения полигона "Южный" жители поселка Старокамышинска, опасаясь, что на старых угольных выработках, подтопленных к тому же грунтовыми водами, будут накапливать мусор не только из Копейска, но и из Еткуля, Еманжелинска, Коркино, а также Челябинска.

- Никакого расширения полигона в Старокамышинске не будет, - заверил после публичной дискуссии министр экологии области Сергей Лихачев.

Ранее он сообщил, что ведомство поддержало жителей Копейска в просьбе исключить из проекта новой терсхемы планы расширения полигона "Южный". Однако ряд экспертов продолжает считать, что перерабатывающий комплекс в этой зоне необходим, поэтому определять судьбу объекта в целом следует после тщательных геологических и прочих изысканий, чтобы понять, насколько этот проект может повлиять на экосистему.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Нарышкин заявил о прогрессе в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
В ВОЗ опасаются срыва глобальной программы вакцинации от COVID-19
В Минобороны РФ опровергли информацию об окружении миротворцев в Карабахе
Вильфанд: Длительность времен года в России сильно изменится
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации