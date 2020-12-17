Министерство экологии региона завершило корректировку документа, который определяет систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В территориальной схеме обновили список контейнерных площадок, но гораздо более значима перспектива строительства масштабных объектов для сбора, сортировки, переработки мусора.

Их возведение предусмотрено в зонах ответственности всех региональных операторов по обращению с ТКО. Так, в Горном кластере - в Сатке и Аше - должны появиться мусоросортировочные комплексы, намечается также спроектировать и построить новый полигон в Сатке. В Кыштымском кластере предстоит реконструировать сортировочный комплекс в Снежинске, расширить действующий полигон в Кыштыме, эксплуатировать установку для термической утилизации и обезвреживания отходов. В Магнитогорском кластере уже начато строительство мусоросортировочного комплекса с полигоном вблизи города сталеваров. Перспектива для Карабашского кластера - появление сортировочного предприятия в Миассе. В Челябинском кластере территориальной схемой предусмотрено создание комплекса по сортировке и переработке ТКО у деревни Чишма Сосновского района, а также полигона в Южноуральске. В результате, как ожидается, сократятся потоки мусора, вывозимого на полигон в поселке Полетаево, мощность которого существенно увеличили после закрытия челябинской свалки, находившейся в черте города.

Основная цель терсхемы - построение эффективной системы обращения с отходами - увеличение их переработки и соответственно сокращение доли захоронения вдвое к 2030 году.

Ежегодная корректировка документа - мера вынужденная: необходимо поддерживать его в актуальном состоянии, чтобы корректно определять стоимость услуг региональных операторов, тарифы на вывоз мусора. В этом году документ вообще выносили на общественные обсуждения дважды, за это время поступило 112 обращений с замечаниями и предложениями от федеральных, региональных органов власти, регоператоров, жителей и юридических лиц. Замечания, по словам организаторов, были рассмотрены, большинство учтено.

Активно, к примеру, выступали против расширения полигона "Южный" жители поселка Старокамышинска, опасаясь, что на старых угольных выработках, подтопленных к тому же грунтовыми водами, будут накапливать мусор не только из Копейска, но и из Еткуля, Еманжелинска, Коркино, а также Челябинска.

- Никакого расширения полигона в Старокамышинске не будет, - заверил после публичной дискуссии министр экологии области Сергей Лихачев.

Ранее он сообщил, что ведомство поддержало жителей Копейска в просьбе исключить из проекта новой терсхемы планы расширения полигона "Южный". Однако ряд экспертов продолжает считать, что перерабатывающий комплекс в этой зоне необходим, поэтому определять судьбу объекта в целом следует после тщательных геологических и прочих изысканий, чтобы понять, насколько этот проект может повлиять на экосистему.