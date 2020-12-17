В Югре власти утвердили выплаты за счет регионального бюджета студентам-медикам, помогающим врачам в пандемию. Обучающиеся в вузах будут получать десять тысяч рублей в месяц, в колледжах - семь тысяч. Работу в лечебных учреждениях и с пациентами на дому студентам засчитают как практику.

Исполняющая обязанности директора регионального департамента образования и молодежной политики Снежана Возняк сообщила, что за ноябрь "зарплату" получат 589 югорчан, а за декабрь - уже 740.

В этом году привычный ритм жизни студентов нарушил коронавирус. Кто бы мог подумать, что полученные знания им придется сразу применять на практике. Большинство ребят с медицинских факультетов более полугода трудится наравне с опытными коллегами.

- Мы осознанно выбирали будущую профессию и знали, с чем можем столкнуться на работе, - признается сургутянка Виктория Слугина, студентка четвертого курса Медицинского института СурГУ.

С середины марта Виктория помогает югорчанам пережить трудные времена. Когда в клиниках стало не хватать медиков, и мысли не возникло отсидеться дома. Виктория уже давно подрабатывает медсестрой. Успевает учиться в университете и параллельно осваивает на практике азы профессии. Как и многие ее товарищи, уверена: врач - это призвание. Как можно оставаться в стороне, когда земляки нуждаются в поддержке!

Дома за Викторию в эти дни особенно переживают родители. Но к выбору дочери близкие отнеслись с пониманием.

- Я считаю, нужно помогать людям всегда, не проходить мимо чужой беды. Я в какой-то степени благодарна пандемии за то, что она так сплотила людей. Стало очевидно: медики занимаются очень важным делом. Родные, конечно, тревожатся за меня, но во всем поддерживают, - говорит Виктория.

Страшно ли работать в пандемию? Врачи не скрывают: да, волнительно! Но, если ты осознанно связал свою жизнь с медициной, на первый план выходит чувство ответственности за здоровье пациентов, а все остальное уже неважно. Главное - помочь. И не всегда для этого нужно специальное образование. Человека может спасти элементарное внимание. Иногда достаточно принести продукты питания и лекарства.

Кстати

В Югре волонтеры на днях запустили еще одну акцию "Довези врача, помоги тем, кто дома". Владельцы автомобилей в любой момент готовы выступить в роли бесплатного таксиста и доставить врача к месту назначения. В больницах с добровольцами уже наладили постоянную связь: если своих ресурсов не хватает, медики точно знают, что на помощь придут автоволонтеры. Доктора в шутку называют команду добровольцев группой быстрого реагирования. Время ожидания такого такси - минимальное. По словам врача-терапевта Сургутской городской поликлиники № 1 Ирины Урбагаевой, поддержка автоволонтеров очень важна, ведь рабочий день порой заканчивается далеко за полночь.

Тем временем

Директору департамента здравоохранения Югры Алексею Добровольскому ввели первую дозу отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" от COVID-19. Весь процесс вакцинации главный медик Югры показал в прямом эфире на своей странице в "Инстаграме". Один флакон содержит 5 доз препарата, поэтому сразу после Добровольского прививку поставили еще четырем медицинским работникам. Все привитые будут наблюдать за своим состоянием, измерять температуру и делать отметки в специальном дневнике. Через три недели их ждет второй этап вакцинации.