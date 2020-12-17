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17.12.2020 15:17
Рубрика: Общество

Первый пошел

В Кургане испытали экзоскелет для детей с ДЦП
Текст: Валентина Пичурина (Курган)
Российская газета - Неделя - Урал № 286(8340)
Курганская область первая среди российских регионов приобрела за счет региональной казны новейшую детскую модель экзоскелета отечественного производства. Медицинский тренажер уже протестировали в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Первым пилотом, как называют испытателей роботизированного комплекса, стал 10-летний Слава. Мальчик с детства страдает ДЦП. К тестированию его заранее подготовили, но накануне старта все равно чувствовалось легкое волнение. Специалист по экзореабилитации Сергей Кренев прикрепляет к пилоту каркас, внешне повторяющий скелет. Потом потихоньку поднимает паренька из кресла, тот встает и при поддержке взрослых делает первые робкие шаги. После пары кругов по комнате шаги становятся уверенней. Пилот чувствует себя хорошо, даже читает в такт шагов Некрасова: "В зимние сумерки нянины сказки Саша любила…". Все, кто наблюдал в это время за мальчиком, не удержались от аплодисментов. Славина мама Нина Палелюшина призналась, что очень надеется на положительные результаты реабилитации.

Фото: Instagram Валентина Шановича
Как подросток с ДЦП копит на экзоскелет с помощью росписи платков

- Задача экзоскелета - поставить ребенка на ноги и научить ходить, - поясняет заместитель директора реабилитационного центра по медицинской части Владимир Минх. - Это касается пациентов, которые перенесли травму позвоночника, ног или острое нарушение мозгового кровообращения. По сути, занятия на экзоскелете - один из видов нейрореабилитации, причем комплексной. Кроме того, с ребятами будут работать психологи, логопеды плюс физиотерапия, массаж.

Аппарат стоит более 4,5 миллиона рублей, деньги на его покупку выделили из областного бюджета. А разработали конструкцию в инновационном центре "Сколково". По словам представителя московской компании-изготовителя, специалиста по экзореабилитации Алексея Михайлова, это совершенно новая модель для детей (произведена в ноябре 2020-го). Курганцы первыми в России ее тестируют. Существуют, правда, аналоги такого тренажера, но они для взрослых. А этот рассчитан на детей до 65 килограммов ростом от 115 до 155 сантиметров. Сама конструкция тоже имеет вес, но пациент этого не ощущает - его несет робот. Система управления аппаратом находится в планшете, встроенном в экзоскелет. Программе задают параметры: высота подъема колена, длина шага, скорость ходьбы.

Как любые тренировки, занятия начинаются с нескольких минут, постепенно нагрузку увеличивают. Важно, что экзоскелет предназначен не только для медицинской, но и социальной реабилитации. Трудно передать словами чувства ребенка, который много лет сидел в кресле и вдруг встал и сам пошел! Перед ним открылся совсем другой мир. Появляется стимул работать над собой и идти дальше, совершенствоваться.

Кстати

В Зауралье около 600 детей с ДЦП и двигательными нарушениями различного происхождения, половина из них живет в Кургане. Раньше пациентам приходилось ездить на высокотехнологичную реабилитацию в федеральные центры. Правда, экзоскелет подходит не всем, и без консультаций с врачами не обойтись. Планируется, что аппарат будет работать в Кургане и Шадринске.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

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