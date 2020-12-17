В нынешний непростой год главам большинства регионов пришлось переверстать долгосрочные планы развития территорий. Однако в Тюменской области реализацию национальных проектов решили не сдвигать на неопределенный срок. Что же из запланированного успели сделать тюменцы в пандемию?

Образование для всех

В прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию шесть детсадов. В 2020-м - пять: местами обеспечили маленьких жителей тюменских микрорайонов Суходолье, Ямальский-1, Войновка, Европейский и ЖК "Апрель". Не остановилась и подготовка к возведению еще семи дошкольных учреждений - их планируют сдать до конца 2021 года. В двух из них, в микрорайоне Плеханово, скоро зазвучат ребячьи голоса. Еще два вот-вот капитально отремонтируют. На очереди - возведение детсадов в жилищных комплексах "Кристалл", "Юбилейный", "Видный", "Ново-Патрушево", в районе Московского тракта. В главном управлении строительства Тюменской области сообщили: ввод в строй 12 детсадов позволит открыть более 6000 мест. Всего до 2024 года в рамках нацпроекта регион получит 42 новых дошкольных учреждения.

А еще в течение четырех лет по нацпроектам "Образование" и "Демография" в Тюменской области построят 61 школу. Две заработали 1 сентября 2020-го. Более 800 юных жителей села Казарово получили новый учебный корпус школы № 52. До этого дети учились в аварийной одноэтажке, бывшей мечети, да и то только до девятого класса. Теперь же в поселке работает общеобразовательное учреждение полного цикла. Оно сохранило главную миссию - давать ребятам углубленные знания татарского языка.

Школа в деревне Епанчина Тобольского района в нынешнем учебном году приняла всего 20 учеников, но это не менее важный объект - первый в проекте замены деревянных зданий современными модулями. В этом году подобная появилась в деревне Касьянова Вагайского района, на 2021-й год запланирована сдача образовательных площадок в деревнях Курья и Индери. В недалеком будущем ветхие школы заменят модульными конструкциями еще в 27 селах.

Книга в зоне доступа

Наряду со многими городами России осенью в рамках нацпроекта "Культура" Ишим приобрел модельную библиотеку. На ее создание из федерального бюджета местная администрация получила 10 миллионов рублей.

Новое учреждение культуры переняло все лучшее от прежнего городского храма книги, но при этом предлагает читателям современный формат общения в пространстве, буквально напичканном техникой. Новые технологии рождают и новые возможности. Например, отныне читателям разрешено свободно перемещаться по всем без исключения залам и брать с полок то, что им приглянется. А общий книжный фонд, между прочим, составляет более 100 тысяч экземпляров.

Реализованные проекты дают людям уверенность в будущем и позволяют строить планы

На двух этажах для посетителей оформили пять арт-площадок, в том числе для занятий с детьми разного возраста. Есть и конференц-зал для проведения серьезных мероприятий. Ишимцы отмечают, что в здании на улице Горького теперь располагается не просто библиотека, а современный культурный центр.

АПК с амбициями

В пандемию Тюменская область не отказалась от реализации крупнейших проектов, в том числе федеральных, в АПК. Речь, в частности, о строительстве овцеводческой фермы в Тюменском районе и крупнейшего в России племенного репродуктора в Исетском районе. Первая ферма стартует с закупа 4 тысяч маток, вторая - 137 тысяч несушек. Реализует оба проекта группа компаний "Дамате" вместе с Россельхозбанком. Смета составит 5 миллиардов рублей.

Напомним и про успешный опыт предприятия "Руском", которое в селах Голышмановского, Омутинского, Юргинского районов развивает единый комплекс по выращиванию и переработке бройлеров. А компания "Аминосиб", дочка агрохолдинга "Юбилейный", занимается глубокой переработкой зерна: производит и поставляет на российский и зарубежный рынки лизин, пшеничный глютен, кормовую барду, гранулированные отруби, пищевой этиловый спирт, углекислоту.

Путем ускорения

И в прошлом, и в нынешнем году тюменские дороги были признаны лучшими в стране. Важное уточнение: обычно их, как и объекты соцкультбыта, в регионе сдают раньше объявленных сроков. С опережением графика почти на год в середине августа 2020-го машины поехали по открытой после реконструкции развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Возводить четырехполосный путепровод длиной 163 метра со съездами и пешеходными переходами дорожники начали в мае 2019 года. Транспортный узел (он обошелся казне в 2,52 миллиарда рублей), как считает губернатор Тюменской области Александр Моор, логично продолжил проект превращения Мельникайте в магистраль непрерывного движения, ведущую почти через весь город до новых жилищных комплексов на окраине.

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в уходящем году проведен ремонт 209 дорожных объектов протяженностью почти 190 километров. В будущем за счет бюджетных средств предстоит привести в нормативное состояние еще 390 километров региональных трасс. Жители области с нетерпением ждут четырехполосного движения на федеральной трассе 1Р 402 от Тюмени до Богандинского и, конечно, на повестке - второе транспортное кольцо вокруг областного центра, которое уведет транзитный поток за пределы города.

Реализованные проекты дают людям уверенность в будущем и позволяют строить планы. Это ли не главное?