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17.12.2020 09:09

Автобус помчится по ветке

В Западной Сибири тестируют новую технику для доставки туристов
Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 284(8338)
На неэлектрифицированном участке Свердловской железной дороги от тюменской станции Войновка до Тобольска протестировали один из рельсовых автобусов, поступивших в конце ноября в мотор-вагонное депо Нижнего Тагила.

Первыми по железнодорожной ветке со скоростью 120 километров в час прокатились организаторы отдыха. Туроператоров попросили оценить плюсы и минусы нового для территории вида транспорта, чтобы решить, стоит его использовать для обслуживания маршрутов внутреннего туризма или нет.

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- Если в вагонах пригородного поезда "Императорский маршрут" на дорогу длиной 229 километров мы тратим 3 часа 44 минуты, то рельсовый автобус преодолел их за 2 часа 50 минут. Экономия времени почти час. Для наших гостей это очень важно, - поделилась основательница бюро путешествий Марина Сафина.

Если новым машинам позволят курсировать по Тюменской области, а проект пока в разработке, то в первую очередь их задействуют для перевозки больших туристических групп. Возможно, запустят такую технику и в Челябинской области. К слову, в других регионах России уже работает полсотни рельсовых автобусов.

Кстати

В 2021 году три дизель-поезда начнут обслуживать пригородные маршруты в Свердловской области.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Развитие туризма в России

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