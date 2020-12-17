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Рубрика: Экономика

Ответ кадрами

Регионы оценят по цифровому обучению госслужащих
Текст: Ирина Алпатова
С нового года в федеральном проекте "Кадры для цифровой экономики" ожидаются перемены - его куратором станет минцифры вместо минэкономразвития и поменяется ряд показателей. Руководителем проекта назначен замглавы минцифры Евгений Кисляков.

Смена руководителя проекта в большей степени связана с ролью минцифры, считает Ксения Ткачева, директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС. Ведомство отвечает за цифровизацию в целом, поэтому эффективнее передать контроль за показателями по обучению госслужащих цифровым навыкам именно в минцифры, говорит она.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В обновленной версии проекта минцифры предложило ввести новый показатель эффективности вместо двух старых. Теперь будет оцениваться количество госслужащих, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления. Раньше оценивалось количество прошедших переобучение по программам цифровой трансформации и количество выпускников профобразования по цифровым специальностям.

В соответствии с этим минцифры подготовило декомпозицию показателей для регионов до 2024 года. Самые высокие показатели по количеству госслужащих, которые должны пройти "цифровое обучение", у Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края. Только в 2021 году по программам Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС пройдут обучение 12,6 тыс. человек, из которых 75% будут из регионов. Такая декомпозиция необходима для мотивации регионов, которые недостаточно активно направляют госслужащих на программы подготовки и повышения квалификации в сфере цифровой экономики, поясняет Ткачева. Этот критерий по обучению войдет в число обязательных показателей для каждого региона.

Слушатель сможет пройти обучение только по одной образовательной программе. Кроме того, не всех центр готов принять.

В 2021 году обучение по программам цифровой трансформации пройдут 12,6 тысячи человек

"Будет организован прозрачный отбор замотивированных слушателей, - говорит она. - Например, если у региона стоит показатель по обучению 100 человек, он означает не количество направленных специалистов, а тех госслужащих, которые прошли отбор для зачисления на программу".

Экономика Работа Занятость Правительство Минцифры Рынок труда

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