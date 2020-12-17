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Роскомнадзор обвинил Google в сохранении ссылок на запрещенный контент

Текст:   Иван Черноусов
17.12.2020,  
13:56

Роскомнадзор обвинил Google в том, что поисковик не удаляет около 30% запрещенного в России контента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: istock
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"В среднем из поисковой выдачи не удаляется до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным содержанием", - отметили в Роскомнадзоре.

Ранее было выявлено наличие в поисковой выдаче Google сведений об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. В их числе сайты с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом.