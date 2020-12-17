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17.12.2020 18:25
Рубрика: Спорт

Россия не лишится права на проведение ЧЕ-2020 и финала Лиги чемпионов

Текст: Максим Домчев
Несмотря на решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, Россия не лишится права принять матчи чемпионата Европы по футболу, финала Лиги чемпионов и чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

В четверг CAS объявил о двухлетнем наказании Российского антидопингового агентства. До 16 декабря 2022 года российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на Олимпиадах, Паралимпиада и чемпионатах мира. Также есть вероятность того, что ряд чемпионатов мира, которые до указанного срока должна принять наша страна, в России не пройдут.

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Впрочем, из решения CAS следует, что ничто не помешает проведению в Санкт-Петербурге футбольных матчей чемпионата Европы в 2021 году, а также город на Неве сможет принять и финал Лиги чемпионов в 2022 году, так как вынесенное решение не распространяется на континентальные соревнования.

Запланированный на 2023 год в России чемпионат мира по хоккею также состоится без каких-либо ограничений, поскольку к тому времени срок наказания уже истечет.

"Согласно указанному решению, Россия может провести чемпионат мира 2023 года по хоккею в городе Санкт-Петербурге без каких-либо ограничений", - говорится в заявлении ФХР.

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