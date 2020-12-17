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17.12.2020 18:40
Рубрика: Спорт

Российские биатлонисты в 34-й раз подряд не смогли попасть на подиум

Текст: Максим Домчев

В четверг на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) прошла спринтерская гонка у мужчин. Российские спортсмены снова не смогли побороться за награды, а весь пьедестал заняли представители Норвегии.

Фото: РИА Новости
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Стурла Легрейд по ходу гонки не допустил ни одного промаха, показав результат 23 минуты и 4,9 секунды. Этого хватило для победы.

На второй позиции оказался Йоханнес Дале, который также стрелял без промахов, но по ходу гонки отстал от лидера на 7,9 секунды. Третьим стал Йоханнес Бе, который несмотря на два промаха проиграл победителю 19,9 секунды.

Среди россиян лучший результат у Евгения Гараничева - 13-е место. Отстреляв без промахов, на трассе он проиграл более минуты. У Александра Логинова - 17-е место. Он проиграл минуту и 21,3 секунды, совершив два промаха.

После этого старта неутешительная серия без пьедесталов у мужчин и женщин достигла отметки в 34 гонки подряд. Последним успехом стало третье место Логинова в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце в феврале нынешнего года.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2020/2021

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