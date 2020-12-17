Российский теплоход доставил в Сирию 475 тонн гуманитарной помощи

Теплоход "Спарта" с 475 тоннами гуманитарной помощи на борту прибыл в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Груз предназначен жителям наиболее пострадавших от войны районов Сирии, сообщил заместитель командующего группировкой ВС РФ в САР по тылу Виктор Алексеев.

По его словам, сейчас идет разгрузка судна. Доставленного для гуманитарных целей продовольствия хватит на ближайшие несколько месяцев, пишет ТАСС. Распределением груза займется российский Центр по примирению враждующих сторон. Одна из его задач - оказание адресной помощи наиболее нуждающимся сирийцам. Это семьи погибших военнослужащих САР, многодетные и малоимущие семьи, жители наиболее пострадавших от войны населенных пунктов и беженцы.

Только в ноябре сирийским гражданам было выдано около 140 тонн продовольствия. В числе нуждающихся оказались и крестьяне, пострадавшие от сильных лесных пожаров. Всего же за пять лет войны в Сирию было доставлено 4,5 тысячи тонн гуманитарной помощи.