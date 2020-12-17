РУСАДА не в полной мере удовлетворено решением CAS

В четверг CAS частично удовлетворил иск Всемирного антидопингового агентства и признал РУСАДА несоответствующим Кодексу WADA и определили условия восстановления агентства и сроки - до двух лет. Это значит, что до 16 декабря 2022 года российские спортсмены будут лишены флага и гимна на Олимпиадах, Паралимпиадах и чемпионатах мира.

В РУСАДА не в полной мере удовлетворены вынесенным решением, хотя CAS вдвое сократил наказание, которого требовало WADA.

"Не все аргументы, представленные нашими юристами, были услышаны, но мы в полной мере приветствуем ответственный и разумный подход арбитров в отношении "чистых" российских спортсменов, а также принципа "коллективной ответственности", навязываемого WADA в отношении всего российского спорта. Согласившись с логикой РУСАДА и других международных спортивных организаций и отказав WADA в наложении санкции на невиновных российских спортсменов, арбитраж проявил справедливость в этом знаковом для спортивной арбитражной практики деле и принял решение, отвечающее интересам всей международной спортивной общественности", - цитирует сайт РУСАДА https://rusada.ru/news/main/rusada-ne-v-polnoy-mere-udovletvoreno-resheniem-sportivnogo-arbitrazhnogo-suda-cas/ слова исполняющего обязанности генерального директора организации Михаила Буханова.

"Тот факт, что WADA не смогло убедить арбитров CAS наказать "чистых" атлетов из России, а вместе с ними и российские спортивные организации и федерации - победа здравого смысла, дающая "чистым" спортсменам и из других стран шанс на защиту", - продолжил он.