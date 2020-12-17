Рынок интернет-торговли может вырасти на 45 процентов

Пандемия значительно изменила потребительское поведение, заставив людей больше покупать онлайн.

У ретейлеров из всех сегментов, от бытовой техники и одежды до продуктов питания, значительно выросла нагрузка на цифровые каналы продаж. Они увеличивают инвестиции в IT-инфраструктуру, меняют подходы к консультациям и программам лояльности и перестраивают логистику.

По итогам этого года объем российского рынка интернет-торговли может вырасти до 2,9 триллиона рублей, прогнозируют в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В 2019 году его объем составлял 2 триллиона рублей. В этом году доля интернет-торговли может достигнуть 10 процентов оборота ретейла за счет увеличения онлайн-продаж у традиционной розницы. Для сравнения, в США на онлайн приходится 13,9 процента оборота розничной торговли, в Китае - почти 30 процентов.

В структуре российского рынка интернет-торговли 30,2 процента приходится на одежду и обувь, 29,5 процента - на цифровую и бытовую технику (в этом же сегменте - самый большой средний чек в первом полугодии 2020 года - 8,2 тысячи рублей), 14,1 процента - на продукты питания и общепит. Самые маленькие доли (менее процента) занимают зоотовары и товары для творчества.

Эксперты считают, что сейчас ретейл переживает переходный этап к новому рынку, сочетающему разнообразные каналы продаж в офлайне и в онлайне. Форматы и потребительское поведение меняются, в основе этих изменений лежат технологии, которые дают бизнесу возможности по гибкой настройке каналов продаж, взаимодействия с клиентами, управления ценами, остатками, складскими запасами.

Data Insight и AWG провели исследование уровня омниканальности крупнейших российских ритейлеров, оценив"бесшовность" опыта покупателя в независимости от того, как происходит процесс покупки - вофлайн-магазине, через сайт, мобильное приложение или при контакте с сотрудником магазина. В лидерах оказались ретейлеры из сегментов электроники и бытовой техники, спортивных товаров и товаров для дома и ремонта. Представители компаний-лидеров отмечают, что важнейшей становится опция покупки через смартфон - у отдельных крупных ретейлеров на этот канал приходится уже 80 процентов продаж.

Также ретейлеры меняют логистику и цепочки поставок, развивают IT-инфраструктуру, в том числе сайт и мобильное приложение, переводя в онлайн программы лояльности, чтобы клиент не думал, какой канал выбрать - онлайн или офлайн - и в любой момент мог совершить покупку так, как ему удобно. При этом предприниматели подчеркивают, что важно не потерять в качестве. Для этого они запускают, например, сервисы видео-консультаций при онлайн-покупках, оптимизируют обработку запросов пользователей и т.д.

- Большинство ритейлеров сегодня не полностью готовы к этим изменениям, но работают над тем, чтобы выстроить ИТ-систему как драйвер цифровой трансформации, - отметил партнер компании Data Insight Федор Вирин. - Мы видим, что огромные, как скалы, ретейл-сети внезапно оказываются у разбитого корыта пустых торговых центров. Мы точно так же видим сейчас, как магазины, никогда даже не интересовавшиеся онлайн-торговлей, вынуждены были строить ее буквально за недели "на коленке", собирая все шишки, которые можно было бы придумать и которые уже многократно найдены, описаны и классифицированы.

В долгосрочной перспективе, по словам Вирина, трансформация имеет еще одно важное значение для рынка: капитализация онлайн-продавцов в несколько раз выше их коллег из офлайнового ритейла с таким же оборотом.

Массовый переход продавцов в онлайн меняет и рынок труда - по данным сервиса Super Job, за год спрос на курьеров вырос почти в три раза. Среди причин аналитики называют распространение онлайн-торговли и доставки вследствие ограничений по коронавирусу и опасений граждан за свое здоровье, увеличение сезонного спроса в предновогодний период, дефицит курьеров из-за оттока мигрантов.

За месяц количество вакансий для курьеров по стране в целом выросло более чем в 1,5 раза. Средняя зарплата, на которую может рассчитывать пеший курьер, составляет 34,5 тысячи рублей в месяц, максимальная зарплата - 80 тысяч рублей. Предложение с таким вознаграждением есть в Москве, где число вакансий для курьеров за месяц выросло на 39 процентов. В Санкт-Петербурге за месяц вакансий стало больше в 1,2 раза, средняя зарплата курьера - 46 тысяч рублей.

Самый острый дефицит курьеров - в Челябинске. Здесь за год число вакансий выросло на 306 процентов, за последний месяц - на 90 процентов. Средняя зарплата составляет 37,7 тысячи рублей.

"Конкуренцию" доставщикам, возможно, скоро составят роботы - в начале декабря "Яндекс.Еда" запустила доставку из ресторанов роботами-курьерами в Москве и в Иннополисе. В столице пока робот может доставить заказ из шести ресторанов в деловом квартале "Белая площадь". В будущем зону доставки планируется расширить. В Иннополисе под Казанью роботы доставляют заказы из любых ресторанов.