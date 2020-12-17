Samsung не будет "убивать" популярные смартфоны

Компания Samsung не намерена отказываться от выпуска смартфонов линейки Galaxy Note. "Осенняя" флагманская серия будет жить, несмотря на рост числа других премиальных девайсов, пишет агентство Yonhap.

"Мы готовимся выпустить новую серию Galaxy Note в следующем году", - заявил анонимный источник в компании.

Ранее топ-менеджер мобильного подразделения Samsung рассказал, что смартфоны серий Galaxy S и Galaxy Z будут оснащаться стилусами S Pen. Это привело к многочисленным публикациям в СМИ сведений о том, что линейка Galaxy Note прекратит свое существование. В Samsung поспешили развеять эти слухи.