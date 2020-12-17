Samsung, подвинься. Вышел смартфон Xiaomi с огромной батареей за 11 тысяч рублей

До недавнего времени любители обзавестись нестыдным смартфоном с аккумулятором на 6000 мАч были вынуждены выбирать между Samsung Galaxy M21 и M30s. Теперь появилась альтернатива - Redmi 9 Power.

Представленный 17 декабря смартфон также оснащен батареей на 6000 мАч, однако имеет меньшую стоимость. В Индии за него просят 10999 рупий, или около 11 тысяч рублей. В России он будет стоить примерно столько же. Samsung Galaxy M21 и M30s обойдутся покупателям в 16-17 тысяч рублей.

Redmi 9 Power оснащен дисплеем с диагональю 6,53 дюйма и разрешением FullHD+, чипом Snapdragon 662, 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб ПЗУ. Новинка работает на Android 10 из коробки.

Разрешение основной квадрокамеры Redmi 9 Power составляет 48 Мп (присутствует и широкоугольный модуль), фронтальной - 8 Мп. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения, присутствуют разъем для наушников, FM-радиоприемник, модуль Bluetooth 5, порт USB-C (поддерживается быстрая зарядка 18 Вт). Единственный минус - отсутствие NFC.