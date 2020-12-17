Сбербанк и ВТБ заменят до половины пластиковых карт на цифровые

Через 2-3 года до половины карт, выпускаемых Сбербанком и ВТБ, станут виртуальными.

Сбербанк к концу 2023 года планирует эмитировать 50% от всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате, пишет издание РБК со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева. Такие же планы есть и у ВТБ: к 2023 году он намерен выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт.

"В начале следующего года мы предоставим всем клиентам услугу "пластика как опции", и при заказе любого карточного продукта им можно будет сразу воспользоваться в цифровом виде: в интернете или для любых покупок, загрузив в смартфон с NFC (бесконтактной технологией оплаты). А "пластик", при необходимости, клиенты смогут дозаказать позднее", - рассказал Царев. Во второй половине 2021 года такая же опция появится у клиентов и при перевыпуске банковской карты.

Пока Сбербанк выпускает более 10% виртуальных карт, а ВТБ - 5%. Планы по отказу от "пластика" есть и у банка "Санкт-Петербург". По словам руководителя бизнеса банковских карт банка Сергея Мишанина, уже сейчас каждая третья карта в банке выпускается только в цифровом формате. В Росбанке доля цифровых карт относительно пластиковых составляет 20%.

А вот Газпромбанк не планирует сокращать объемы пластиковых карт, но будет активно развивать цифровые карты. Аналогичной позиции придерживается и в "Хоум Кредит". Там отмечают, что даже если человек активно пользуется смартфоном в качестве платежного инструмента, он предпочитает иметь и привычную карту в пластике.

Цифровые банковские карты практически не отличаются по своему функционалу от пластиковых. Но для того, чтобы пользоваться такой картой, расплачиваясь в магазинах, ее нужно загрузить в мобильный кошелек - Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.

На виртуальные карты банки переходят из-за желания участвовать в программах социальной ответственности по сохранению окружающей среды, считает старший менеджер департамента управления рисками Deloitte Денис Гаврилин. Это подтверждают и представители Сбербанка и ВТБ. Так, уже существующие цифровые карты позволили сэкономить более 5 тонн пластика.

Цифровые карты больше востребованы у жителей крупных городов. Там большинство терминалов поддерживает возможность оплаты бесконтактными технологиями. Однако все еще остаются банкоматы, которые не поддерживают бесконтактную технологию. Поэтому говорить о полной замене пластиковых карт цифровыми как о ближайшей перспективе пока рано, уверены представители банков.