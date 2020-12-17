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17.12.2020 22:31
Рубрика: Спорт

Сборная РФ по хоккею обыграла Швецию в стартовом матче Кубка Первого канала

Текст: Максим Домчев
В Москве стартовал традиционный турнир на Кубок Первого канала, являющийся одним из этапов Евротура. Сборная России под руководством Валерия Брагина встречалась с командой Швеции.

После успеха молодежной сборной на предыдущем этапе Евротура от игроков национальной команды болельщики тоже ожидали успешной игры.

Молодежная сборная России по хоккею прибыла в Канаду

В стартовом периоде команды не смогли отметиться заброшенными шайбами, а после перерыва Понтус Оберг вывел гостей вперед. Но Андрей Кузьменко сумел незадолго до перерыва восстановить равенство.

В третьем периоде шведы снова вышли вперед после гола Эмиля Петтерссона. Но российская команда ответила на это голами Никиты Сошникова и Вадима Шипачева. Удержать победный счет не удалось - Эмиль Ларссон перевел игру в овертайм, который тоже не выявил сильнейшего.

А в серии штрафных бросков россияне вырвали победу. Решающий буллит - на счету Кузьменко.

В другом матче турнира сборная Финляндии переиграла чехов - 4:3. В субботу сборная России сыграет с командой Чехии.

Кубок Первого канала свое нынешнее название носит с 2006 года. За последние пять лет его по два раза выигрывали сборные России и Швеции (действующий победитель турнира), однажды - чехи.

Спорт Хоккей Кубок Первого канала по хоккею РГ-Фото

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